Polstrada a Città di Castello, due denunciati, controlli straordinari

Insulta e minaccia gli agenti di polizia, denunciato 22enne ubriaco

Controlli straordinari Polstrada – La notte di sabato ha visto l’implementazione di un dispositivo straordinario di controllo del territorio da parte della Sezione della Polizia Stradale di Perugia, operante nel Distaccamento di Città di Castello. L’obiettivo principale di questa operazione è stato quello di prevenire comportamenti imprudenti alla guida e di contrastare l’abuso di alcol e sostanze stupefacenti da parte degli automobilisti.

I controlli hanno interessato le aree di Città di Castello e Sansepolcro, con 21 veicoli e 32 conducenti sottoposti a verifiche approfondite. Come risultato dei controlli etilometrici effettuati, sono emerse diverse infrazioni alle normative di guida. In particolare, due conducenti sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria in base all’articolo 186 del Codice della Strada, con conseguente ritiro della patente, per aver superato il limite consentito di tasso alcolemico. Un altro conducente è stato sanzionato amministrativamente poiché è stato sorpreso alla guida con un tasso alcolemico inferiore al limite stabilito di 0,8 g/l.

Durante uno dei posti di controllo situato nel centro abitato di Città di Castello, un cittadino albanese nato nel 2001 è stato trovato in uno stato evidente di alterazione dovuto all’abuso di sostanze alcoliche. Tale individuo ha insultato e minacciato gli agenti di polizia presenti. Dopo aver valutato le sue condizioni di salute con il supporto del personale sanitario del servizio 118, gli agenti lo hanno deferito all’Autorità Giudiziaria per i reati commessi.

L’impegno costante degli operatori del Distaccamento di Città di Castello ha portato alla contestazione di diverse violazioni del Codice della Strada, sia per condotte di guida imprudenti all’interno del centro abitato che per violazioni della segnaletica stradale. Inoltre, è stata inflitta una sanzione a un conducente trovato alla guida senza aver effettuato la revisione periodica obbligatoria del veicolo. Per questo conducente è stata anche disposta la sospensione della carta di circolazione del veicolo.

I dispositivi di controllo straordinario continueranno ad essere attuati anche nei prossimi fine settimana al fine di garantire la sicurezza stradale e ridurre il rischio di incidenti derivanti da comportamenti imprudenti alla guida.