Pochini guida la difesa ErmGroup con la sua esperienza

Filippo Pochini resta un punto fermo della ErmGroup Altotevere anche per la prossima stagione. Il libero perugino, classe 1989, è stato confermato nel roster della squadra umbra che si prepara ad affrontare un altro campionato di Serie A3 Credem Banca. A quasi 36 anni, che compirà a novembre, Pochini rappresenta il veterano del gruppo e sarà al centro del progetto tecnico della formazione altotiberina.

Reduce da un’annata positiva, Pochini si è distinto per precisione e affidabilità in ricezione, con una percentuale di positività intorno al 70%. Nel corso della stagione scorsa ha condiviso il ruolo con Gian Marco Cioffi, occupandosi principalmente della fase di ricezione, dimostrando di saper gestire al meglio anche le battute più insidiose degli avversari. Il suo contributo è stato decisivo nella fase di crescita della squadra, capace di superare le difficoltà iniziali e chiudere in crescendo il campionato.

Legato alla società da un contratto biennale, Pochini è stato tra i pochi ad avere la certezza della permanenza nel gruppo. La sua conferma rappresenta però più di un semplice atto formale: il libero perugino ha messo in evidenza la volontà di continuare a contribuire alla crescita collettiva, anche alla luce della presenza di giovani elementi come Leonardo Chiella, con cui condividerà il reparto.

Con un’esperienza che supera le 250 presenze tra Serie A1, A2 e A3, Pochini porta con sé un bagaglio tecnico e umano costruito attraverso un lungo percorso. Dopo le giovanili con la Rpa Luigi Bacchi Perugia e l’esordio in A1 nella stagione 2007/08, ha militato in diverse squadre tra B2 e B1, tra cui San Mariano, Giarratana, Catania, Orvieto, Emma Villas Chiusi, Lupi Santa Croce e Gioia del Colle. Il ritorno nella massima serie è arrivato con la Sir Safety Perugia nel 2012/13.

Il 2017 ha segnato l’inizio del suo cammino in Serie A2, prima con Emma Villas Siena, poi con Acqua Fonteviva Apuana Livorno e Synergy Mondovì. Dal 2021 ha vissuto due stagioni in SuperLega con Gioiella Prisma Taranto e nuovamente con Emma Villas Siena, per poi passare alla Conad Reggio Emilia in A2. La scorsa estate ha scelto il progetto della ErmGroup Altotevere, abbracciando la sfida della A3 con entusiasmo e spirito di servizio.

Il palmarès del libero umbro include una Coppa Italia di Serie B con Gioia del Colle e una di B2 con Emma Villas Chiusi, coronata anche dalla promozione nella stagione 2013/14. Nelle tre categorie principali della pallavolo italiana, ha collezionato 252 presenze ufficiali, realizzando anche un punto personale, fatto piuttosto raro per un atleta nel suo ruolo.

Con l’avvio della nuova stagione alle porte, la ErmGroup potrà contare ancora sull’equilibrio, l’affidabilità e la maturità di Filippo Pochini, pronto a guidare la retroguardia altotiberina in un campionato che si preannuncia competitivo e ricco di insidie.