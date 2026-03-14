Play-off, l’Altotevere corre verso il sogno della promozione

Il club biancazzurro potenzia la struttura per nuovi traguardi

La stagione della ErmGroup Altotevere entra nel vivo con una consapevolezza rinnovata e una solidità strutturale che guarda lontano. Il raggiungimento del terzo posto nel girone Bianco della Serie A3 Credem Banca, blindato con un turno di anticipo, rappresenta il coronamento di un percorso di crescita costante. L’amministratore delegato Claudio Bigi sottolinea come questo traguardo non sia un punto di arrivo, ma il trampolino di lancio per una fase agonistica dove il livello tecnico e l’intensità emotiva saliranno drasticamente. Il club ha rispettato la tabella di marcia prefissata in estate, confermando la bontà del progetto tecnico affidato a coach Marco Bartolini.

La scalata in classifica e il rendimento del gruppo

La squadra ha dimostrato una maturità tattica superiore, riuscendo a imporsi in scontri diretti decisivi per la griglia finale, come riporta il comunicato dell’ufficio stampa ErmGroup Volley Altotevere. Ora l’attenzione si sposta sull’ultimo turno di campionato, che determinerà gli incroci con il girone Blu, ma l’ambiente respira già l’aria dei play-off. La dirigenza punta sulla condizione atletica e sulla tenuta mentale dei giocatori, elementi imprescindibili per affrontare sfide a eliminazione diretta dove ogni dettaglio può fare la differenza. L’obiettivo dichiarato è quello di proseguire il cammino più a lungo possibile, regalando uno spettacolo di alto livello ai sostenitori che affollano il palasport.

Investimenti strutturali e nuovi asset aziendali

Parallelamente ai successi sul campo, la società sta attuando una profonda trasformazione interna. La strategia di Bigi si fonda sulla politica dei piccoli passi, un metodo che ha permesso di dotare il club di infrastrutture moderne. Recentemente sono state inaugurate una nuova palestra e un’area hospitality dedicata, segnali tangibili di una volontà di professionalizzazione che travalica l’aspetto puramente sportivo. Questi investimenti mirano a creare fondamenta solide, capaci di sostenere categorie superiori e di offrire un ambiente di lavoro d’eccellenza per atleti e staff tecnico.

Visione futura e ricerca di partnership strategiche

Il domani dell’Altotevere passa attraverso il consolidamento economico e l’ingresso di nuovi attori nel progetto. L’amministratore delegato è impegnato in una serie di incontri con imprenditori e potenziali partner per incrementare il budget stagionale. L’idea è quella di alzare l’asticella per competere stabilmente con le potenze della categoria. Nonostante la consapevolezza che esistano formazioni con risorse maggiori, il club punta sulla qualità dell’organizzazione e sulla serenità dell’ambiente. La coesione tra i soci e l’assenza di pressioni distruttive rappresentano il valore aggiunto che permette alla squadra di superare anche i passaggi a vuoto stagionali.

Una gestione sportiva basata sulla trasparenza

Il modello gestionale applicato unisce i principi dell’efficienza aziendale alla passione per la pallavolo. Ogni passo viene ponderato per garantire la sostenibilità a lungo termine, evitando voli pindarici ma senza precludersi traguardi ambiziosi. La volontà di migliorare quotidianamente coinvolge ogni settore, dalla logistica alla comunicazione, con l’intento di radicare sempre di più la realtà biancazzurra nel tessuto sociale e sportivo del territorio. La sfida dei play-off diventa così lo specchio di una società che non ha paura di misurarsi con i propri limiti per provare a superarli.