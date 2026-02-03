Pirandello domina a Città di Castello con un grande Orlando

Silvio Orlando debutta a Città di Castello con un capolavoro
Il palcoscenico umbro si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi della stagione teatrale 2025/2026. Silvio Orlando, interprete tra i più raffinati e premiati del panorama artistico contemporaneo, veste i panni di Ciampa in una nuova e intensa rilettura de Il berretto a sonagli. L’opera, firmata dalla regia di Andrea Baracco, vedrà il suo debutto in anteprima nazionale presso il Teatro degli Illuminati di Città di Castello, dove resterà in scena sabato 7 e domenica 8 febbraio.
L’allestimento si propone di spogliare il testo dalle consuete sovrastrutture intellettuali per restituire allo spettatore la tragica umanità dei personaggi. Baracco sceglie di allontanarsi dal “pirandellismo” accademico, ovvero quel labirinto di concetti astratti che spesso rischia di soffocare la vitalità delle passioni. Al centro della scena emerge la figura di Ciampa, un uomo descritto dallo stesso autore come “arcivivo”, che si muove tra la necessità di mantenere intatta la propria dignità sociale e il dolore lancinante di un’esistenza segnata dall’inganno.
L’approccio registico di Andrea Baracco
La visione del regista si focalizza sulla concretezza degli accadimenti. Secondo Baracco, l’opera di Pirandello non appartiene ai momenti di stasi o di pace, ma si manifesta con tutta la sua forza nei periodi di crisi, dove l’identità dell’individuo tende a frammentarsi sotto il peso della realtà. L’obiettivo della produzione è liberare la narrazione dalle etichette filosofiche per permettere alle emozioni di esplodere senza filtri. Il dialogo diventa così una “azione parlata”, dove ogni parola riflette un movimento dell’anima piuttosto che un semplice esercizio di retorica.
Orlando è affiancato da un cast di alto profilo composto da Stefania Medri, Marta Nuti, Michele Eburnea, Davide Lorino, Francesca Farcomeni, Francesca Botti e Annabella Marotta. La sinergia tra questi interpreti punta a evidenziare il contrasto tra il ridicolo che infanga i protagonisti e l’esaltazione lirica che scaturisce dalla loro condizione di vinti. Lo spettatore viene così accompagnato in un viaggio oscillante tra il riso amaro e l’angoscia profonda.
Le date della tournée in Umbria
Dopo il battesimo nella città tifernate, lo spettacolo inizierà un breve ma significativo tour nelle principali sale della regione. Martedì 10 febbraio la compagnia si sposterà al Politeama Clarici di Foligno per un’unica data serale. Successivamente, la produzione approderà nel capoluogo umbro, occupando il prestigioso Teatro Morlacchi di Perugia da mercoledì 11 a domenica 15 febbraio.
Particolare attenzione è stata riservata all’accessibilità: la replica perugina di domenica 15 febbraio sarà infatti dotata di audiodescrizione, un servizio realizzato grazie alla collaborazione con il Centro Diego Fabbri di Forlì. Questa iniziativa, inserita nel progetto Teatro No Limits, garantisce la fruizione dello spettacolo anche al pubblico non vedente o ipovedente, confermando l’impegno sociale delle istituzioni coinvolte.
Una coproduzione di respiro nazionale
Il progetto nasce da uno sforzo produttivo congiunto che vede protagonista la società Cardellino srl insieme al Teatro Stabile dell’Umbria e al Teatro Stabile di Bolzano. Questa collaborazione sottolinea l’importanza culturale di un titolo che, a oltre un secolo dal suo debutto nel 1917, continua a interrogare la coscienza moderna. La capacità di Silvio Orlando di incarnare la complessità del quotidiano rende questo appuntamento un passaggio fondamentale per comprendere l’evoluzione del dramma contemporaneo.
Senza cadere nel tranello della pura riflessione filosofica, la messa in scena promette di restituire quella “effervescenza fantastica” tanto cara a Leonardo Sciascia, che auspicava un ritorno alla verità nuda dell’opera pirandelliana. L’attesa per l’apertura del sipario a Città di Castello testimonia il legame profondo tra il territorio e le grandi narrazioni che hanno segnato la storia della letteratura mondiale.
Pianifica la tua serata a teatro
Città di Castello
7 Febbraio ore 20:45
Teatro Morlacchi
11 Febbraio ore 20:45
