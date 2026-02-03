Pirandello domina a Città di Castello con un grande Orlando

“The Future is Now”, il progetto internazionale E.ON arriva a Milano MILANO (ITALPRESS) – Per giorni, Milano è stata lo scenario di un’apparizione futuristica. Tra i quartieri iconici e i distretti dell’innovazione, un’auto ha catturato l’attenzione di passanti e media, alimentando il sospetto che la città fosse stata scelta come set per un grande ritorno cinematografico.Oggi, il mistero si scioglie: nessuna produzione hollywoodiana, bensì un progetto […]

Milano-Cortina, Malagò “Mattarella e il Governo sempre accanto a noi” "La sicurezza non e' di nostra competenza" ha detto Malago' sulla presenza dell'Ice

Bonus edilizi fittizi, sequestri per 1,5 milioni tra Vicenza e Veneto Sequestro preventivo di crediti d'imposta, beni e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di circa 1,5 milioni di euro.

Ucraina, Zelensky “Nuovo attacco russo, Mosca preferisce terrore a diplomazia” KIEV (ITALPRESS) – Nuovo attacco russo in Ucraina. A denunciarlo è stato il presidente Volodymyr Zelensky sui social. “Si è verificato un attacco mirato – afferma – specificamente contro impianti energetici: i russi hanno utilizzato un numero significativo di missili balistici in combinazione con altri missili, oltre 70 in totale, oltre a 450 droni d’attacco. […]

Sequestrata nel Torinese quasi mezza tonnellata di droga, tre arresti TORINO (ITALPRESS) – I carabinieri della compagnia di Ivrea hanno arrestato tre uomini, tutti già noti alle forze dell’ordine, gravemente indiziati del reato di “detenzione ai fini di spaccio aggravata ed in concorso di sostanze stupefacenti”. Il primo a cadere nella rete dei militari dell’Arma è stato un quarantottenne torinese, fermato per un controllo nei […]

La Roma frena e perde il quarto posto, l’Udinese vince 1-0 Decide una rete di Ekkelenkamp, giallorossi vicini al pareggio con Mancini nel recupero

Cina, tre mesi in orbita per la navicella Shenzou-21. Proseguono esperimenti PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I membri dell’equipaggio dello Shenzhou-21, a bordo della stazione spaziale cinese Tiangong, hanno completato con successo i primi tre mesi in orbita, con tutte le attività previste che procedono senza intoppi, secondo la China Manned Space Agency. Un video-report del China Media Group andato in onda domenica sera ha mostrato in […]

Mattarella “Sport è incontro in pace, la tregua olimpica sia rispettata ovunque” MILANO (ITALPRESS) – “I Giochi sono l’evento sportivo universale. L’Italia è felice di accogliere il gran numero di atleti, gli allenatori e i tecnici, gli spettatori che da ogni parte del mondo giungeranno per assistere alle gare. Ne avvertiamo la responsabilità, e abbiamo affrontato con passione gli impegni della preparazione”. Lo ha detto il presidente […]

La Cina promuove una campagna per stimolare i consumi per la Festa di primavera PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina avvierà una speciale campagna per lo shopping della durata di nove giorni durante le vacanze per la Festa di primavera per sostenere i consumi, arricchire la vita culturale e stimolare la vitalità del mercato. Lo ha annunciato oggi il ministero cinese del Commercio (MOC). L’iniziativa, in programma dal 15 […]