Piazza piena per Giuseppe Conte: “Luciana? La scelta migliore”

Selfie, applausi e strette di mano. Un vero e proprio bagno di folla ha accolto l’ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che stamattina è venuto in visita a Città di Castello.

Accompagnato da alcuni membri del Movimento 5 Stelle e dalla candidata a sindaco Luciana Bassini (appoggiata oltre che dai 5 Stelle, anche da Castello Cambia, Sinistra Civica Progressista e Unione Civica Tiferno), Conte è arrivato in piazza Garibaldi con il solito cordone di sicurezza.

Non erano ancora le 9 di questa mattina, quando già diverse persone erano in piazza ad attenderlo: chi voleva una foto ricordo, chi lo voleva salutare e stringergli la mano, chi era lì solo per complimentarsi.

La maggior parte dei presenti erano di Città di Castello, ma non sono mancate persone che provenivano da Sansepolcro o da Anghiari, o chi arrivava anche dalle vicine Marche: tutti ansiosi di vedere il «prof» da vicino.

Conte è sceso dall’auto e poi ha fatto una passeggiata in centro al mercato.

Due ali di folla lo hanno accompagnato per l’intero tragitto: si è fermato spesso per scattare selfie, firmare autografi, stringere le mani.

«Mi ha emozionato vederlo da vicino» ha detto Maria, una signora altotiberina, venuta appositamente a Città di Castello per incontrare l’ex premier.

«Una festa di piazza» ha sussurrato qualche anziano presente al mercato. «Era da tempo che non si vedevano folle così festanti in centro» fa eco un ambulante storico del mercato.

Conte si è fermato nella sede elettorale di Luciana Bassini, situata in Corso Cavour, e poi ha fatto un piccolo comizio in piazza Gabriotti, davanti alla struttura occupata dal Movimento 5 Stelle.

«Ringrazio Conte, gli esponenti del Movimento 5 Stelle e i tanti cittadini che quest’oggi hanno voluto partecipare a questo evento – ha esordito Luciana Bassini – un momento importante che segna la campagna elettorale in cui si sceglierà il prossimo sindaco della città. Il nostro progetto è semplice: portare competenza, trasparenza e concretezza in Comune, un ente dove lavorano tante persone ma non sempre sono valorizzate. Una struttura che può dare di più per una città che può avere di più. Vogliamo portare aventi una politica semplice che possa aiutare i cittadini ed essere al loro fianco».

Giuseppe Conte, invece, ha affermato: «Per portare avanti dei progetti politici, per realizzare degli obiettivi concreti, servono persone toste: adesso i soldi ci sono, Luciana Bassini saprà cosa fare».

All’evento erano presenti anche Laura Agea e altri candidati per la carica di consiglieri comunali.