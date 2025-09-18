Pecorelli attende verdetto a Tirana, appello decisivo oggi

Ex arbitro spera in riduzione pena o libertà immediata

Oggi è il giorno cruciale per Davide Pecorelli, 49enne ex arbitro e imprenditore dell’Altotevere, che si presenta davanti al tribunale di Tirana per l’udienza di appello. Come riportato dalla fonte del comunicato, l’ex sportivo attende la decisione dei magistrati albanesi che potrebbero confermare la condanna di primo grado a 3 anni e 9 mesi oppure ridurre la pena, cancellando l’accusa più grave di truffa.

Accompagnato dai suoi legali, Pecorelli leggerà – come scrive Fabrizio Paladino su La Nazione – una memoria in albanese per difendere la propria posizione, nella speranza di tornare libero o ottenere i domiciliari dopo mesi trascorsi nel carcere di Tirana, Burg 313, noto per le difficili condizioni e per le denunce delle organizzazioni per i diritti umani. La detenzione ha pesantemente inciso sulla salute dell’ex arbitro, che ha perso 12 chili e ha ricevuto una diagnosi di epatite C, come segnalato dalla fonte.

Nei giorni scorsi, Pecorelli ha inviato una lettera aperta indirizzata sia al mondo politico italiano sia all’opinione pubblica di Italia e Albania. Intitolata «Nuk ka viktima, nuk ka mashtrim» («Non c’è vittima, non c’è truffa»), la missiva rappresenta un appello per la propria innocenza e denuncia le condizioni disumane del carcere.

La vicenda ha visto anche l’intervento diplomatico: il senatore Pd Walter Verini, il Ministro degli Esteri Antonio Tajani e l’Ambasciatore italiano in Albania Marco Alberti sono stati contattati da Pecorelli per supportare la sua causa, come sottolineato dalla fonte. La comunità internazionale e quella italiana osservano con attenzione l’udienza, consapevoli della rilevanza del caso per la tutela dei diritti dei cittadini italiani detenuti all’estero.

Oggi, il tribunale di Tirana deciderà se confermare la condanna, ridurla o concedere misure alternative, segnando un momento decisivo per l’ex arbitro. La sentenza determinerà non solo il futuro legale di Pecorelli, ma anche il possibile ritorno alla libertà dopo mesi di detenzione difficile e impegnativa. La fonte del comunicato conferma che ogni sviluppo sarà seguito con attenzione dalle istituzioni italiane e dai legali coinvolti.