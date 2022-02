Pd, Piazza Michelangelo a Umbertide senza manutenzione

Le forze dell’ordine anche a seguito degli ultimi fatti di cronaca hanno attivato controlli nelle zone più frequentate dai ragazzi e dai cittadini, ed è un fatto importante anche per la percezione della sicurezza stessa che hanno gli umbertidesi.

Fonte Ufficio Stampa

Pd Umbertide

“Ma – si legge nella nota PD – Insieme ai controlli occorre aver cura dei beni comuni, del patrimonio pubblico, a partire dai luoghi di maggior aggregazione della città. È mai possibile vedere Piazza Michelangelo ridotta nelle condizioni in cui si trova ora, senza un minimo di manutenzione, con la pavimentazione divelta e con una parte di illuminazione non funzionante? E il parco Ranieri – si continua – Lasciato in una situazione di sporcizia inaudita e con l’Amministrazione che si sveglia solo grazie a qualche post su Facebook.

Dove c’è degrado e incuria prima o poi arrivano anche vandalismo e delinquenza. Ci siamo già dimenticati dell’incendio al chiosco del Parco Ranieri di due anni fa? All’Amministrazione non è corretto dare tutte le responsabilità sul tema dei controlli e del coordinamento delle forze sulla sicurezza, ma la cura e la manutenzione delle piazze, dei parchi, del patrimonio cittadino spetta solo all’Amministrazione comunale. Se una Amministrazione non ha a cuore la città – si conclude – Non ha a cuore neppure i suoi cittadini. È ora passata di darsi una mossa”.