Pasti gratuiti mense scolastiche famiglie indigenti domande fino al 2 ottobre

Pasti gratuiti nelle mense scolastiche per le famiglie indigenti, domande fino al 2 ottobre

È stato prorogato a sabato 2 ottobre il termine ultimo entro il quale sarà possibile presen-tare le domande per i pasti gratuiti che l’amministrazione comunale metterà a disposizio-ne delle famiglie indigenti nell’anno scolastico 2021-2022. La domanda dovrà essere presentata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune o via pec all’indirizzo comune.cittadicastello@postacert.umbria.it, utilizzando il modulo disponibile sul portale istituzionale o presso le scuole, a cui dovrà essere allegata la documentazione ISEE in corso di validità.

La procedura porterà alla formazione di una graduatoria che, con precedenza per gli alunni della scuola dell’obbligo, consentirà l’erogazione dei pasti gratuiti fino al limite massimo dell’8 per cento sul totale dell’utenza, come previsto dalla gara di appalto per l’affidamento del servizio comunale di ristorazione scolastica.