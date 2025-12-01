Pasotti incanta Città di Castello con Shakespeare e Pirandello

Spettacolo solidale al Teatro Illuminati per Caritas Diocesana

Il Rotary Club Città di Castello, insieme al Rotaract e all’Inner Wheel, ha portato sul palco del Teatro degli Illuminati l’attore Giorgio Pasotti con lo spettacolo “Io Shakespeare e Pirandello”, arricchito da testi e musiche originali di Davide Cavuti. L’iniziativa ha unito cultura e solidarietà, con l’obiettivo di sostenere i corsi di lingua italiana promossi dalla Caritas Diocesana per favorire l’integrazione degli stranieri residenti nel territorio.

La performance ha condotto il pubblico in un viaggio tra le atmosfere di William Shakespeare e Luigi Pirandello, due pilastri della letteratura mondiale. Pasotti ha dato voce ai personaggi con interpretazioni intense e dinamiche, restituendo emozioni e profondità ai testi. La sua capacità di calarsi nei ruoli ha trasformato la serata in un’esperienza teatrale coinvolgente, capace di avvicinare gli spettatori alle grandi domande universali poste dagli autori.

Il valore sociale dell’evento è stato sottolineato dalla presenza sul palco di un gruppo di studenti stranieri, che ha raccontato la propria esperienza di apprendimento linguistico, dimostrando concretamente l’importanza del progetto. La serata si è conclusa con un momento conviviale nelle sale di Santa Cecilia, rafforzando il senso di comunità e condivisione.

L’iniziativa ha confermato la vocazione del Rotary e delle associazioni partner a promuovere cultura e solidarietà, intrecciando arte e impegno civile.

