Parte il campionato di Serie D femminile per il Città di Castello

Parte il campionato di Serie D – Inizia l’avventura per il Città di Castello pallavolo femminile, che si prepara a debuttare nel campionato regionale di Serie D Fipav. La formazione, composta da un gruppo under, affronta questa nuova sfida con grande entusiasmo e la determinazione di confrontarsi con squadre più esperte. L’obiettivo principale è quello di permettere alle atlete di accrescere il loro bagaglio di esperienze, migliorare sotto il profilo tecnico e fisico, e rafforzare l’autostima, indispensabile per affrontare gare di alto livello.

La stagione agonistica 2024/2025 avrà inizio sabato 2 novembre. Nel girone A del campionato di Serie D femminile, il Città di Castello dovrà competere con squadre come San Feliciano volley, Ellera volley, Perugia school volley, Gubbio pallavolo, Perugia Barroccini green, Starvolley CDC/Trestina, Fossato volley, Sansepolcro NVB e Perugia San Sisto team. Il campionato si preannuncia avvincente e le sfide non mancheranno.

Al termine della regular season, le prime cinque squadre di ciascun girone parteciperanno ai play-off, che determineranno le due formazioni promosse al Campionato di Serie C Femminile per la stagione 2025/2026. Le vincitrici della finale regionale e dei play-off avranno accesso a questa nuova categoria. Per le squadre che non raggiungeranno i play-off, saranno previsti i play-out, i quali decideranno le due squadre retrocesse in 1 Divisione Femminile per il campionato 2025/2026.

La gestione della squadra è stata affidata a Giampaolo Rossi, un tecnico con esperienza in Serie B2, che sarà coadiuvato da Michele Menghi. Questo staff tecnico è pronto a guidare il gruppo verso nuove sfide, supportando le atlete nel loro percorso di crescita.

Le giovani pallavoliste che compongono il team sperimentale includono nomi come Francesca Barbarisi, Giorgia Serena Moriconi, Margherita Calestrini, Matilde Lucaccioni, Linda Pauselli, Anna Mancini, Giorgia De Santi, Matilde Montacci, Viola Rossi, Marta Biancarelli Martinelli, Celeste Malcangi, Asia Ranieri e Matilde Provincia. Queste atlete rappresentano il futuro della pallavolo tifernate e sono pronte a mettersi alla prova.

L’esordio nel campionato di Serie D offre un’importante opportunità per sviluppare le competenze e il gioco di squadra. Ogni partita rappresenterà un’occasione di apprendimento e crescita, contribuendo a formare una squadra sempre più competitiva. Con un mix di gioventù e guidata da tecnici esperti, il Città di Castello pallavolo femminile si propone di affrontare al meglio questa stagione, puntando a raggiungere risultati significativi.

La comunità sportiva è in attesa di sostenere la squadra durante questo nuovo entusiasmante capitolo. Con la determinazione e la passione che la contraddistinguono, le giovani atlete cercheranno di portare il nome del Città di Castello in alto, affrontando le avversarie con coraggio e spirito di squadra.