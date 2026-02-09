Parcheggio Collesi: raddoppiano i posti auto a ridosso mura 

A Città di Castello pronti i nuovi accessi al cuore urbano
CITTÀ DI CASTELLO 10-02-26– Una trasformazione infrastrutturale che cambia il volto dell’accoglienza urbana ai piedi del bastione del Cassero. Con l’arrivo della stagione primaverile, la disponibilità di stalli gratuiti a servizio del centro storico subirà un incremento significativo, grazie al completamento del raddoppio che interessa l’area di sosta Raniero Collesi. Il cantiere, entrato nel vivo nonostante le avversità meteo delle ultime settimane, segna un passo decisivo verso una visione della città più fruibile, dove la logistica automobilistica si fonde con la modernizzazione dei collegamenti verticali, come riporta il comunicato di Marco Baruffi, Comune di Città di Castello.
I lavori attualmente in corso, caratterizzati dall’azione incessante degli escavatori per la sagomatura del terreno, porteranno alla nascita di 67 nuovi posti auto. Questi si andranno a sommare ai 19 già realizzati recentemente lungo la cinta muraria, creando un polmone di sosta fondamentale per residenti e visitatori. Se si considera la dotazione originaria del vecchio piazzale, la capacità ricettiva totale raggiungerà quota 204 posti. Non si tratta solo di numeri, ma di una riqualificazione funzionale: la pavimentazione sarà realizzata con materiali drenanti e autobloccanti, una scelta ecologica che permette all’erba di crescere tra i moduli di calcestruzzo, mantenendo un impatto visivo armonioso e naturale, coerente con il paesaggio circostante.
L’operazione non si limita alla semplice stesa di asfalto o masselli. Il vero valore aggiunto dell’intervento risiede nell’integrazione tra i vari livelli della città. Oltre all’illuminazione a LED di ultima generazione, è prevista la creazione di un marciapiede protetto che collegherà il parcheggio al vicino piazzale Ferri e alla futura piazza del Cassero. Questo percorso pedonale, che corre parallelamente alla variante stradale, è il preludio al pezzo forte del progetto: l’installazione di un ascensore pubblico. L’impianto sorgerà in corrispondenza dell’antica strettoia del bastione, collegando direttamente il piano stradale ai giardini di piazza Gabriotti, proprio nei pressi dell’uscita delle scale mobili, garantendo così un accesso fluido e senza ostacoli al cuore della “città monumentale”.
Il piano, finanziato con un investimento di 600 mila euro – frutto di una sinergia tra fondi regionali e un mutuo contratto dal Comune – risponde a una strategia precisa illustrata dai vertici municipali. Il sindaco Luca Secondi e l’assessore ai Lavori Pubblici Riccardo Carletti hanno ribadito come l’obiettivo primario sia rendere il nucleo antico di Città di Castello un luogo dove la bellezza storica non sia un limite alla vivibilità moderna. Offrire ampie aree di sosta gratuite e percorsi meccanizzati significa incentivare non solo il turismo e la partecipazione agli eventi pubblici, ma anche sostenere il commercio di prossimità e la residenzialità, rendendo più agevole la quotidianità per chi ha scelto di vivere o lavorare tra le mura.
Un’attenzione particolare è stata riservata alle categorie fragili. All’interno del nuovo comparto troveranno spazio numerosi stalli riservati ai portatori di handicap e “posti rosa” dedicati alle neomamme, oltre a corsie preferenziali per i mezzi di soccorso e d’emergenza. L’intera area è stata progettata per essere totalmente priva di barriere architettoniche, assicurando che il passaggio dal parcheggio al centro monumentale sia un’esperienza semplice per tutti, indipendentemente dalle capacità motorie.
Commenta per primo