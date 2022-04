Pallavolo Serie C Città di Castello, vittoria contro Perugia

Ottima partita contro una giovane formazione con una vittoria che diventata realtà al termine di un incontro che solo per gran parte del secondo set le biancorosse locali hanno cercato di complicarsi.

Fonte CITTÀ DI CASTELLO PALLAVOLO

Coach Brizzi schiera al palleggio Gobbi a chiudere la diagonale Ioni, al centro Gnassi/Zampini, in banda Pettinari/Monti, libero Alivernini; nel primo set le tifernati comandano il gioco esprimendo un efficace servizio di battuta e mettendo in difficoltà le avversarie; a fine set ben 7 ace tutti ottenuti da Zampini e Monti. Nella seconda frazione le ospiti partono più decise, tra le biancorosse di casa affiorano troppe amnesie che mano a mano spariscono e a metà set si viaggia a pari punti per poi dar vita al sorpasso ed alla vittoria del set. Nel terzo set torna al palleggio Nofri Onofri, ormai ristabilita ed a metà frazione dentro Lucaccioni ed il libero Braccini per un finale di 25/20.

Ora stop per le festività pasquali e poi si tornerà a giocare il 23 aprile con la trasferta di S. Maria degli Angeli contro la Sir.

CITTÀ DI CASTELLO PALLAVOLO

PERUGIA SCHOOL VOLLEY

3/0 ………….. (25/13. 25/17 25/20)

CITTA’ DI CASTELLO:

Ioni 8, Alivernini (L1), Gobbi 2, Gnassi 8, Puletti 2, Monti 10, Nofri Onofri 1, Lucaccioni 2, Zampini 10, Pettinari 7, Braccini (L2) .

Allenatore: Brizzi – assistente: Ranieri -Team manager: Mandrelli.

PERUGIA SCHOOL volley:

Baldicchi, Caini, De Santis, Dorelli, Esposito, Flamini L), Gaggia, Pappalardo, Ricci, Spaccino, Trabalza.

Allenatore: Giucastro – assistente: Mazzoni. – Dirigente: Mando’.

Arbitri: Moretti e Merendelli.

Segnapunti: Mariangeli.