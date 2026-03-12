Pallavolo: l’Altotevere scalda i motori in vista dei play-off

Test amichevoli positivi per i biancazzurri di San Giustino

Altotevere, 12-03-2026 – La ErmGroup Altotevere sta sfruttando la sosta di venti giorni tra la chiusura della stagione regolare e l’inizio dei play-off della Serie A3 Credem Banca per affinare la condizione atletica complessiva, come riferisce il comunicato della ErmGroup Volley Altotevere. Il collettivo guidato da Bartolini ha pianificato una serie di allenamenti congiunti mirati a non perdere la necessaria confidenza con il campo da gioco. Dopo il primo confronto interno contro il Club Arezzo, formazione militante in Serie B, i biancazzurri si sono spostati ad Acquasparta nella giornata di mercoledì 11 marzo. Qui hanno affrontato i pari categoria del Terni Volley Academy in un test probante e significativo per valutare gli attuali carichi di lavoro. Questi incroci agonistici risultano fondamentali per mantenere alta l’intensità e testare la tenuta fisica del roster in un periodo privo di impegni ufficiali a punti, garantendo che il gruppo arrivi agli appuntamenti decisivi con il giusto smalto.

Sotto il profilo puramente tecnico, le risposte emerse sul taraflex di Acquasparta sono state estremamente incoraggianti per lo staff tecnico. L’Altotevere ha dominato i primi tre parziali della sfida amichevole, mostrando una fluidità di manovra che sembrava parzialmente appannata in alcune fasi precedenti della stagione. Sebbene il quarto set sia andato a favore dei padroni di casa ternani, l’atteggiamento dei singoli atleti è apparso impeccabile e propositivo. La squadra, forte del terzo posto già acquisito matematicamente in classifica, si è espressa con una disinvoltura che ha permesso di applicare con estrema precisione gli schemi tattici provati durante le sessioni settimanali. Questo approccio mentale, libero dalla pressione del risultato immediato ma focalizzato sull’esecuzione tecnica, viene considerato vitale per affrontare le sfide da “dentro o fuori” che caratterizzeranno la post-season nel mese di marzo.

Il direttore sportivo Valdemaro Gustinelli ha espresso palese soddisfazione per il percorso di crescita evidenziato negli ultimi giorni di lavoro. Secondo il dirigente, l’aspetto più rilevante della prestazione in pallavolo contro il Terni riguarda il pieno recupero degli automatismi tattici che avevano caratterizzato la striscia positiva di otto vittorie consecutive durante il girone d’andata. Ritrovare la fluidità nel cambio palla e nella fase di muro-difesa trasmette una necessaria serenità psicologica a tutto l’ambiente societario, nonostante la presenza di alcuni infortunati che limitano le rotazioni del roster. La consapevolezza di aver recuperato la propria identità di gioco rappresenta il miglior biglietto da visita possibile in vista di domenica 22 marzo, quando la squadra dovrà affrontare la gara d’andata degli ottavi di finale lontano dalle mura amiche di San Giustino.

Il bilancio complessivo di questa fase preparatoria è dunque ampiamente positivo e proietta la ErmGroup verso le date cruciali del calendario agonistico. Indipendentemente da quale sarà l’avversaria designata — con Sabaudia e Campobasso che si contendono l’incrocio negli ottavi — il focus rimane sulla capacità dei biancazzurri di confermare il proprio elevato livello qualitativo.

Le gare del 22 e del 29 marzo costituiranno lo specchio reale della dimensione raggiunta dalla società in questa impegnativa stagione di Serie A3. La concentrazione dovrà pertanto restare massima nei prossimi dieci giorni per limare gli ultimi dettagli tattici e gestire con intelligenza le energie fisiche residue. L’obiettivo dichiarato è quello di presentarsi alla griglia di partenza dei play-off con la miglior condizione possibile, trasformando il solido lavoro svolto in allenamento in risultati concreti e prestazioni di alto livello.