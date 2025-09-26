Pallavolo: Altotevere contro Macerata A2, test di alto livello

Foti “Nessun taglio, il Pnrr resta da 194,4 miliardi” Così il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione nel suo intervento alla Cabina di regia sulla revisione del Pnrr

Tudor spinge la Juve “Partiti col piede giusto, siamo carichi” Contro l'Atalanta in dubbio Conceicao

Pnrr, Meloni “Con proposta revisione meno criticità e più efficienza” ROMA (ITALPRESS) – “La proposta di revisione del Pnrr che nasce da questo lavoro, ci permette di superare diverse criticità e di allocare le risorse in maniera più efficiente, anche attraverso il ricorso a nuovi strumenti finanziari. In particolare, abbiamo previsto l’inserimento di nuove misure attuabili nei tempi molto stringenti previsti dal Piano e il […]

MedFest, le Comunità Energetiche Rinnovabili leve di decarbonizzazione OLBIA (ITALPRESS) – Le Comunità Energetiche Rinnovabili si sono confermate, al MedFest 2025 di Olbia, come uno degli strumenti più promettenti per promuovere una transizione energetica sostenibile, inclusiva e realmente connessa ai territori. Nel corso del loro intervento, Mattia Petrillo e Sabrina Sacchetti di EY hanno illustrato il potenziale delle CER come leve di decarbonizzazione […]

Intesa Sp, benefici sociali triplicati da finanziamenti al Terzo Settore MILANO (ITALPRESS) – Dal Rapporto annuale sulla valutazione d’impatto sociale emerge che ogni euro destinato a progetti ad alto valore, genera un beneficio per la collettività superiore al triplo dell’importo erogato. Presentato oggi a Milano da Intesa Sanpaolo e realizzato con Prometeia, il Rapporto fotografa i risultati delle iniziative sostenute nel 2024 dalla Direzione Impact. […]

Mattarella invita Flotilla a raccogliere la disponibilità di Pizzaballa ROMA (ITALPRESS) – “Il valore della vita umana, che sembra aver perso ogni significato a Gaza, dove viene gravemente calpestato con disumane sofferenze per la popolazione, richiede di evitare di porre a rischio l’incolumità di ogni persona. A questo scopo e al fine di salvaguardare il valore dell’iniziativa assunta – valore che si è espresso […]

EY al MedFest, la sostenibilità occasione di crescita per le imprese OLBIA (ITALPRESS) – In un contesto internazionale sempre più attento ai temi della sostenibilità, EY è protagonista al MedFest 2025, a Olbia fino al 28 settembre. L’evento, dedicato all’innovazione e alla trasformazione sostenibile, riunisce imprese, istituzioni e realtà del territorio per discutere insieme come costruire un futuro più equo e inclusivo. La presenza di EY […]

“Italian Eyewear Exhibition”, 29 marchi italiani di occhialeria a Parigi PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Il meglio dell’occhialeria italiana approda a Parigi: all’Hotel Four Season George V, 29 marchi italiani di occhialeria hanno avuto l’opportunità di presentare le loro collezioni, evidenziando la tradizione artigianale e l’innovazione industriale, in occasione dell'”Italian Eyewear Exhibition – IEE Paris”, evento organizzato da Agenzia ICE (Italian Trade Agency), in collaborazione con […]

BYD, Altavilla “Focus sull’innovazione, l’Europa collabori con la Cina” MILANO (ITALPRESS) – L’obiettivo di BYD “è diventare un costruttore di riferimento in Europa e nel mondo”. Lo afferma in un’intervista a Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy Alfredo Altavilla, Special Advisor per l’Europa della principale tech company internazionale.Altavilla è molto critico nei confronti del Green Deal dell’Unione Europea. “Per come è stato […]