Pallavolo: Altotevere contro Macerata A2, test di alto livello

Sabato alle 17 la sfida al Banca Macerata Forum contro la A2
Pallavolo – La ErmGroup Altotevere si prepara ad affrontare una delle prove più significative della preparazione estiva. Sabato 27 settembre, alle ore 17, la formazione guidata da Bartolini scenderà in campo al Banca Macerata Forum per disputare un allenamento congiunto contro la Banca Macerata Fisiomed, compagine militante nel campionato di Serie A2 Credem Banca.
La squadra marchigiana, alla sua seconda annata nella categoria cadetta, rappresenta un avversario di notevole spessore sotto la guida tecnica di Romano Giannini. Il roster vanta elementi di caratura internazionale, tra cui spicca il duo bulgaro Zhelev-Karyagin, anche se il primo risulterà indisponibile per gli impegni con la nazionale ai campionati mondiali. Tra le fila maceratesi figura anche Bara Fall, centrale già noto negli ambienti della Serie A3.
Il confronto si svolgerà in una cornice d’eccezione: il Banca Macerata Forum rappresenta infatti uno dei santuari della pallavolo nazionale, teatro delle prime epiche vittorie della Lube che hanno fatto la storia di questo sport in Italia.
Per quanto riguarda l’organico biancazzurro, si registra il gradito ritorno dello schiacciatore Gioele Favaro, che aveva dovuto rinunciare al precedente test di Terni a causa di un infortunio fisico ora completamente risolto. L’unica defezione sarà rappresentata dal giovane centrale Francesco Elìa Masala, ancora alle prese con un leggero problema muscolare di natura non preoccupante.
Mirko Monaldi, vice allenatore della formazione altotiberina, ha analizzato l’importanza del confronto: “Quando ci si confronta con formazioni di categoria superiore, ogni dettaglio assume una valenza particolare. Affrontiamo una squadra estremamente organizzata e competitiva. Il nostro approccio sarà più rilassato rispetto alle precedenti uscite, avendo già iniziato a calibrare i carichi di allenamento. Con l’organico quasi al completo, rappresenterà un banco di prova fondamentale per valutare i nostri progressi, considerando che mancano appena tre settimane all’avvio del campionato ufficiale“.
L’agenda della società prevede inoltre un importante momento istituzionale per lunedì 29 settembre: presso la prestigiosa sala del Museo del Tabacco di San Giustino si terrà la cerimonia di presentazione ufficiale della prima squadra e di tutte le rappresentative giovanili (Serie C, Serie D e settori giovanili), evento che si concluderà con un momento conviviale dedicato a tifosi e appassionati.
