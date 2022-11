Search for: Search Button

Otello di Andrea Baracco Stagione prosa al teatro degli Illuminati

Otello di Andrea Baracco – Al via, con l’Otello di Andrea Baracco, la Stagione 2022-2023 del Teatro degli Illuminati di Città di Castello. Stop alla campagna abbonamenti a 187 per permettere accessi anche ai singoli spettacoli. Per i giovani e gli studenti ingresso gratuito grazie a Olio Ranieri e al progetto “Videor ut video”

Si aprirà con l’Otello di Shaskespeare firmato da Andrea Baracco, uno dei registri più interessanti e richiesti del momento, la Stagione di prosa e danza del Teatro degli illuminati di Città di Castello, promossa dal Comune in collaborazione con il Teatro Stabile dell’Umbria. Martedì 8 novembre 2022 alle ore 20.45 il primo degli otto appuntamenti in cartellone, che accompagneranno gli spettatori fino ad aprile 2023 tra esclusive nazionali e regionali. “Inauguriamo la stagione con una campagna chiusa a 187 per consentire un accesso adeguato anche a chi non volesse assistere a tutti gli spettacoli” dichiarano il sindaco di Città di Castello Luca Secondi e l’assessore alla Cultura Michela Botteghi.

“Oltre il 13 per cento in più dell’anno precedente, con 165 abbonamenti, quasi completamente coperto da nuovi abbonati, molti dei quali tornati a teatro dopo anni. Era l’obiettivo perseguito insieme alla direzione artistica del TSU: innovare le scelte nella qualità a cui è abituato il nostro pubblico per intercettare un potenziale di giovani e meno giovani nuovi spettatori. Per questo riteniamo fondamentale il ritorno della campagna di Olio Ranieri Taste the teather, che mette a disposizione dei giovani tra 16 e 26 anni 50 biglietti gratuiti ogni spettacolo e il progetto Videor ut video, che coinvolgerà in tutta la filiera dell’impresa teatrale circa 60 studenti del Liceo Plinio, dell’istituto Cavallotti-Patrizi-Baldelli, del Liceo San Francesco Sales”.

È disponibile anche il Botteghino on line del TSU, www.teatrostabile.umbria.it, telefono dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 12 075 57542222. “Oltre ai biglietti gratuiti per i giovani e gli studenti – concludono sindaco ed assessore – abbiamo confermato tutte le promozioni tra cui il bonus 18app e la Carta del Docente. Infine la promozione “Last minute”: presentandosi al botteghino del Teatro, poco prima dello spettacolo, muniti di tessera universitaria o carta giovani, si può acquistare ad un prezzo ridotto il biglietto tra i posti disponibili in pianta.