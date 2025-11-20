Ospedali umbri si illuminano di rosso contro la violenza

Settimana di eventi culturali e formativi dal 21 al 27 novembre

CITTÀ DI CASTELLO/GUBBIO, 20 novembre 2025 – L’Usl Umbria 1, attraverso gli ospedali di Città di Castello e Branca, aderisce alla quinta edizione dell’(H) Open Week promossa da Fondazione Onda Ets, in concomitanza con la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre. Le iniziative si inseriscono nel programma regionale “Umbria contro ogni genere di violenza”, che raccoglie eventi di sensibilizzazione e formazione in collaborazione con le strutture sanitarie e ospedaliere del territorio.

Dal 21 al 27 novembre, le facciate dei due presidi ospedalieri saranno illuminate di rosso, simbolo universale della lotta alla violenza di genere. Nelle hall verranno allestite installazioni artistiche con scarpe rosse, fotografie e opere visive, pensate per stimolare riflessione e consapevolezza.

All’ospedale di Città di Castello, venerdì 21 novembre, è previsto un incontro formativo aperto alla cittadinanza sulla gestione dell’accoglienza delle vittime nei Pronto Soccorso. Nel pomeriggio, lo spazio d’ingresso ospiterà “Voci per la libertà”, spettacolo che intreccia musica, poesia e canto. Martedì 25 novembre, sempre nell’atrio, sarà la volta di “Danza per la vita”, performance dedicata alla resilienza femminile.

All’ospedale di Branca, lunedì 24 novembre, l’Auditorium accoglierà “Contrasto ad ogni forma di violenza”, mattinata rivolta alla popolazione e alle scuole di ogni ordine e grado, con l’obiettivo di coinvolgere attivamente i giovani nella costruzione di una cultura del rispetto.

Le iniziative, distribuite nell’arco della settimana, intendono rafforzare il messaggio di solidarietà e prevenzione, sottolineando il ruolo delle strutture sanitarie non solo come luoghi di cura, ma anche come spazi di educazione civica e culturale. La partecipazione di cittadini, studenti e operatori sanitari conferma la volontà di rendere la lotta alla violenza un impegno condiviso e quotidiano.