Only Wine inaugura a Castello decima edizione, è il Made in Italy

Dopo il successo al Parlamento Europeo a Bruxelles, dove l’Only Wine era stato chiamato come espressione del Made in Italy per raccontare come la realtà̀ produttiva italiana sia il nostro fiore all’occhiello e debba essere tutelata, mancano poche settimane per spegnere le candeline della 10°edizione.

Nella nuova edizione, oltre ai 100 produttori selezionati, un’area EXTRA WINE, un Temporary Restaurant, importanti riconoscimenti per le realtà più virtuose e un programma ricco di appuntamenti e degustazioni Presentazione alla stampa AL VINITALY lunedì 3 aprile ore 16,30 presso la Lounge dell’Associazione Italiana Sommelier Italia al Padiglione 9, primo piano

Il Salone dei Giovani Produttori e delle Piccole Cantine aprirà̀, infatti, i battenti a Città di Castello in provincia di Perugia sabato 22 e domenica 23 aprile nello splendido scenario di Palazzo Vitelli a Sant’Egidio, dove i visitatori potranno scoprire i segreti enoici più nascosti delle 20 regioni italiane rappresentate dai vignaioli under 40, con meno di 7 ettari di terreno o con meno di 15 anni di storia.

Al suo fianco oltre al GAL Alta Umbria, sempre il Comune di Città di Castello che ospita e patrocina la manifestazione sin dalla prima edizione e che quest’anno organizzerà insieme ad Only Wine alcuni Eductour rivolti a Tour Operator Nazionali e Internazionali e alla stampa di settore.

“Il decennale di Only Wine celebra non soltanto la radice più vera di questa manifestazione di caratura nazionale, la bellezza del saper fare italiano dei nostri giovani, delle nostre piccole produzioni di chi racconta il proprio territorio attraverso il vino, identità culturale del nostro paese. Un’edizione che celebra nei luoghi e nelle progettualità il legame con la nostra Città di Castello che è sempre più fiera di ospitare questo evento con un programma quest’anno che racconta la qualità, l’eccellenza del nostro Paese anche attraverso storie belle, vere e centrate come quelle delle donne imprenditrici del vino italiano. Siamo fieri del riconoscimento dell’Europa e della presentazione in un contesto di pregio del Vinitaly che testimonia la qualità del lavoro fatto e il pregio dell’evento ormai di caratura nazionale.” Dichiara Letizia Guerri, Assessore al Turismo, Commercio del Comune di Città di Castello

In occasione di questa ricorrenza per noi molto importante abbiamo pensato di festeggiare insieme anche durante il VINITALY a Verona per celebrare questi anni di lavoro intenso che hanno portato la manifestazione a diventare un punto di riferimento nel settore grazie alla collaborazione con: l’Associazione Italiana Sommelier da sempre al nostro fianco. L’appuntamento è lunedì 3 aprile alle ore 16,30 presso la Lounge dell’Associazione Italiana Sommelier Italia al Padiglione 9, primo piano.

Only Wine è riuscita a diventare la manifestazione che è oggi grazie anche a figure di rilievo nel mondo del vino come Francesco Saverio Russo di Wine Blog Roll che ha portato nella manifestazione la sua conoscenza e la sua professionalità; come Chiara Giorleo giornalista e critica enogastronomica e come Chiara Giannotti di Vino Tv testimonial della manifestazione.

Un format che si è rivelato vincente sin dalla prima edizione come opportunità̀ di visibilità̀ per l’imprenditoria giovanile in questo settore. La selezione avviene, sulla base dei criteri rigorosissimi e di standard di qualità̀ molto elevati.

Oggi Only Wine Festival, che mantiene la formula di mostra mercato, ha assunto sempre più il ruolo non solo di vetrina importante per il territorio (a cominciare dal fatto che i vini a cui è dato spazio sono prodotti da vitigni autoctoni rappresentativi del territorio stesso) ma anche, e soprattutto, di occasione per promuovere la cultura enoica a livello nazionale ed internazionale come autentica espressione delle eccellenze e del dinamismo che stanno caratterizzando sempre di più l’Italia dal punto di vista vitivinicolo.

“Quest’anno abbiamo deciso di dare ancor più risalto ai territori dai quali provengono i nostri vignaioli per regalare un’esperienza unica al visitatore che potrà immergersi, ad esempio, nei profumi del Trentino Alto Adige e in pochi minuti gettarsi nella mineralità dei terreni vulcanici della zona di Catania.” – racconta Andrea Castellani, ideatore della manifestazione – “Grazie all’entusiasmo delle nuove generazioni e alla loro voglia e capacità di sperimentare si riesce a unire la tradizione e l’innovazione con un sempre maggior interesse verso la sostenibilità̀ Only Wine”

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO

Banchi d’assaggio con degustazioni libere, degustazioni guidate con i più rinomati e stimati sommelier, aree tematiche, un fuori salone e tante curiosità̀.

Nella giornata del lunedì̀ l’Only Wine organizza una sessione di confronto fra i giovani produttori e gli operatori del settore horeca.

Il format di quest’anno sarà̀ quello dello “speed wine- date”, ovvero un incontro a rotazione in perfetto stile B2B, che mira a permettere a tutte le realtà̀ che aderiranno di incontrare de visu buyers, media e operatori del settore che si presenteranno al loro desk ascoltando il racconto di ciascuno e assaggiando una selezione dei vini più̀ rappresentativi dell’azienda.

PROGRAMMA

Sabato 22 Aprile dalle 14:00 alle 19:00

· Ore 14:00 – Apertura banchi d’assaggio

· Ore 16:00 – TAGLIO DEL NASTRO

· Ore 16:30 – MASTERCLASS: I GRANDI ROSSI D’ITALIA guidata da Francesco Saverio Russo

· Ore 17:30 – EXTRA WINE “Degustazione al Buio” guidata da Luca Boccoli

· Ore 18.00 – MASTERCLASS : “Sulle orme di Mario Soldati” con i produttori di Only Wine. Guidata da Antonello Maietta

· Ore 19:00 – Chiusura Banco D’Assaggio

· Ore19.30 – Only Wine Awards

Domenica 23 aprile dalle 12:00 alle 18.00

· Ore 12:00 – Apertura banchi d’assaggio

· Ore 12:30 – “CHAMPAGNE – IL VINO MITO NEL MONDO ” guidata da AIS

· Ore 16:00 – DDV Umbria: “Donne del vino in quota a +1000” – Il successo dell’Associazione Nazionale Le Donne del Vino e il ruolo della donna nel settore.

· Ore 18:00 – Chiusura banchi d’assaggio

Lunedi 24 aprile dalle 10:00 alle 14.00

giornata dedicata a stampa e operatori di settore

· Ore 10:00/14.00 – Speed Wine Date con incontro B2B