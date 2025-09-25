Oltre 700 iscritti al TFA Sostegno nella sede di Città di Castello

Digitale e cybersicurezza, a Malta il Secure Talks 2025 di Fortinet LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS) – Malta rafforza la sua posizione come hub europeo della cybersicurezza. Al Secure Talks 2025, organizzato da Fortinet al Mediterranean Congress Center in Valletta, clienti, partner e leader del settore si sono confrontati sulle sfide digitali emergenti, dall’intelligenza artificiale alla protezione dei dati, fino alle tecnologie quantistiche. “Per Fortinet questo è […]

Debutto agevole per Sinner a Pechino, steso in 2 set Cilic L'azzurro si impone con un duplice 6-2 sul croato, ora sfida il francese Atmane.

Il Monza diventa americano, Fininvest cede il club al fondo BLV Saluta Galliani, che rifiuta l'incarico di presidente.

Zelensky “Pronto a dimettermi se si raggiungerà la pace” NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto che non intende guidare il Paese quando si raggiungerà la pace e ha promesso di chiedere al parlamento ucraino di indire le elezioni qualora si raggiungesse un cessate il fuoco. In un’intervista al programma “The Axios Show”, alla domanda se considererebbe concluso […]

L’Italia del 4 di coppia vince i Mondiali con dedica a Mondelli Oro iridato firmato da Chiumento, Rambaldi, Panizza e Gentili.

Nasce la Social Academy per Associazioni pazienti di Factanza e Lilly MILANO (ITALPRESS) – Accompagnare le associazioni pazienti in un percorso di crescita, offrendo strumenti concreti per comunicare con efficacia e rafforzare la presenza della propria voce nello spazio pubblico e digitale. E’ questo l’obiettivo del percorso formativo “Social per il sociale”, l’iniziativa promossa da Factanza Media, realtà innovativa nell’editoria digitale e nella formazione, in collaborazione […]

80 anni Consulta Nazionale, Mattarella “Riconoscenza per patrioti” ROMA (ITALPRESS) – “Il 25 settembre 1945 – 80 anni or sono – si insediava la Consulta Nazionale, assemblea consultiva destinata ad accompagnare, affiancando il Governo, la transizione dell’Italia verso l’agognata libertà e, col referendum, la Repubblica. La Consulta fu tassello del percorso che riportava l’Italia tra le democrazie. Erano due Italie che si incontravano, […]

Ristrutturazione e residenza, da Agenzia Entrate chiarimenti sui tempi ROMA (ITALPRESS) – L’Agenzia delle Entrate recentemente si è espressa sul trasferimento della residenza per la prima casa con ristrutturazione. Con la risposta n. 230 del 3 settembre 2025, ha spiegato che il termine entro cui stabilire la residenza nel Comune in cui si trova l’immobile per poter ottenere il beneficio fiscale legato al regime […]

Flotilla, Schlein “Attivisti fanno quello che dovrebbero fare Governi” ROMA (ITALPRESS) – “La Global Sumud Flotilla sta facendo quello che avrebbero dovuto fare i governi europei, una grande missione umanitaria, partita dal basso pacifica, stanno facendo loro quello che avrebbero dovuto fare i governi europei e non accettare di veder marcire centinaia di camion di aiuti”. Lo ha detto la deputata e segretaria del […]