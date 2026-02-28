Obesità: il centro di Città di Castello premiato come centro d’eccellenza

Il riconoscimento è arrivato dalla Sicob. La struttura tifernate esegue oltre 100 procedure chirurgiche ogni anno

Il centro di Chirurgia dell’obesità dell’ospedale di Città di Castello ha ricevuto il riconoscimento di centro d’eccellenza per il 2026 dalla SICOB (Società Italiana di Chirurgia dell’Obesità e delle Malattie Metaboliche). La struttura, afferente alla Chirurgia Generale diretta dal dottor Maurizio Cesari, esegue oltre 100 procedure chirurgiche all’anno con un trend in crescita, confermandosi punto di riferimento regionale per la chirurgia bariatrica.

Il contesto

Il riconoscimento arriva in un momento in cui l’obesità rappresenta una delle principali emergenze di salute pubblica: nel mondo oltre 700 milioni di persone ne sono affette, mentre in Italia il 33% della popolazione è in sovrappeso e il 10% obeso — dati che rispecchiano anche la realtà umbra. L’obesità è strettamente correlata a patologie come diabete di tipo 2, ipertensione, malattie cardiovascolari e alcune forme tumorali.

L’équipe e il modello organizzativo

Il centro è coordinato dal dottor Saverio Valiani insieme ai colleghi Daniele Brunelli, Lavinia Amato e Angelo Pio Damiani. Il team multidisciplinare integra specialisti di chirurgia bariatrica, anestesiologia, endocrinologia, nutrizione clinica, psicologia, endoscopia e radiologia, garantendo al paziente un percorso continuo dalla fase preoperatoria fino al follow-up post-chirurgico.