Nuovo rettore Marianelli, orgoglio per l’Alta Valle

Sindaci tifernati e sangiustinesi presenti alla cerimonia

Alla cerimonia del passaggio della Mazza Rettorale dell’Università degli Studi di Perugia, svoltasi questa mattina nell’Aula Magna di Palazzo Murena, erano presenti anche i sindaci di Città di Castello, Luca Secondi, e di San Giustino, Stefano Veschi. L’evento ha sancito il formale avvicendamento tra il rettore uscente Maurizio Oliviero e il nuovo eletto Massimiliano Marianelli, originario dell’Alta Valle del Tevere.

Nel corso dell’incontro, come riportato nel comunicato diffuso da Cdcnotizie, i due primi cittadini hanno espresso la loro gratitudine verso Oliviero per il lavoro svolto durante il mandato, augurando al nuovo rettore un percorso proficuo alla guida di un ateneo “plurisecolare e di prestigio”.

Secondi e Veschi hanno sottolineato come la nomina di Marianelli rappresenti un motivo di orgoglio per le comunità locali, che vedono un altotiberino assumere un ruolo di rilievo nel mondo accademico perugino. Il professor Marianelli, hanno evidenziato, è considerato “un punto di riferimento per la comunità universitaria, di grande valore professionale e umano”.

Le amministrazioni comunali di Città di Castello e San Giustino hanno inoltre confermato la piena disponibilità a collaborare con l’Università di Perugia, nel rispetto delle rispettive competenze istituzionali, per promuovere iniziative congiunte a favore della formazione, della ricerca e della cultura.

In chiusura, i sindaci hanno ribadito che l’esperienza e la sensibilità del nuovo rettore potranno contribuire a consolidare il legame tra territorio e università, rafforzando quel dialogo virtuoso che nel tempo ha prodotto risultati significativi per l’intera comunità accademica e locale.