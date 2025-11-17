Nuovo portale web avvicina cittadini e amministrazione comunale

17 Novembre 2025 Città di Castello, Ultime notizie 0
Nuovo portale digitale avvicina cittadini e amministrazione comunale

Servizi online, inclusione e trasparenza al centro del progetto

Il Comune di Città di Castello ha inaugurato il nuovo sito istituzionale, confermando la volontà di rendere più semplice e immediata la relazione tra cittadini e amministrazione. Lo stesso indirizzo web, ma un portale completamente rinnovato che consente di accedere a un ventaglio più ampio di servizi digitali, riducendo la necessità di recarsi fisicamente negli uffici. Dal rilascio di certificati anagrafici al cambio di residenza, dalle iscrizioni ai servizi scolastici fino alle pratiche edilizie tramite lo Sportello Unico, la piattaforma consente di gestire procedure in modalità “full digital”, compreso l’accesso agli atti e le pubblicazioni di matrimonio.

Il progetto, sostenuto dai fondi del PNRR, si inserisce nel percorso di digitalizzazione avviato negli ultimi anni e risponde alle linee guida dell’AgID e al Codice dell’Amministrazione Digitale. L’obiettivo è garantire un’esperienza uniforme e accessibile, rispettando standard europei di trasparenza e centralità dell’utente.

L’assessore all’Innovazione Digitale Rodolfo Braccalenti ha sottolineato come il portale sia frutto di un lavoro corale che ha coinvolto tutti i settori dell’ente. La nuova piattaforma non solo amplia i servizi disponibili, ma migliora la qualità della comunicazione con la cittadinanza, trasformando l’interazione digitale in uno strumento di partecipazione attiva.

Nei prossimi mesi saranno introdotte ulteriori funzioni, tra cui autorizzazioni e permessi dedicati a specifiche esigenze quotidiane. L’amministrazione punta a consolidare un modello di inclusione digitale, capace di semplificare le pratiche e rafforzare la fiducia tra istituzioni e comunità.

Il portale rappresenta un passo concreto verso una pubblica amministrazione più moderna, accessibile e vicina alle persone, con l’ambizione di rendere la tecnologia un alleato della trasparenza e della semplificazione.

