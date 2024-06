Nuovi spogliatoi inaugurati alla Cittadella dello Sport di Belvedere

La Cittadella dello Sport di Belvedere continua a svilupparsi con l’aggiunta di nuovi spogliatoi allo stadio Mauro Magi. Questi nuovi spogliatoi, inaugurati di recente, serviranno non solo lo stadio, ma anche tutte le attività e gli utenti del complesso sportivo comunale di via Engels.

Questo progetto è stato possibile grazie all’investimento del Comune di Città di Castello, che ha lavorato in sinergia con Polisport, responsabile della gestione delle strutture sportive comunali, e con l’ASD Madonna del Latte, che utilizza lo stadio Magi per le sue attività calcistiche. Il Comune ha stanziato 99.000 euro per la fornitura e l’installazione della struttura prefabbricata, che include impianti interni e pannelli fotovoltaici, e per il collegamento degli impianti alla centrale termica esistente e alla rete elettrica.

Polisport ha contribuito alla riqualificazione della centrale termica esistente in collaborazione con il Comune, mentre l’ASD Madonna del Latte ha realizzato la base di fondazione per i nuovi spogliatoi prefabbricati e le sistemazioni esterne, seguendo il progetto redatto dai tecnici dell’amministrazione in collaborazione con professionisti esterni.

Lo sport è un elemento prezioso per il benessere, la crescita e la coesione sociale della comunità di Città di Castello. Con questo nuovo investimento significativo, l’amministrazione comunale sottolinea e rafforza l’impegno a garantire a tutti i cittadini, senza alcuna esclusione, la possibilità di praticare sport in strutture idonee, sicure, moderne e rispondenti alle esigenze degli utenti, alle aspettative delle associazioni sportive e delle famiglie degli atleti.

Durante la cerimonia di inaugurazione, il sindaco Luca Secondi e l’assessore allo Sport Riccardo Carletti hanno ricordato con affetto la figura di Mauro Magi e il segno indelebile che ha lasciato nella storia dello sport cittadino. Hanno anche ringraziato Polisport e l’ASD Madonna del Latte per il loro contributo alla realizzazione del progetto, sottolineando che la collaborazione tra queste entità è stata un valore aggiunto all’intervento. Questo rappresenta un miglioramento fondamentale delle strutture della Cittadella dello Sport, nel segno del ‘fare insieme’, un principio indispensabile per operare bene, nel rispetto dei bisogni e delle aspettative della nostra comunità, collaborando con i cittadini, con gli utenti dei nostri servizi e, in questo caso, con gli sportivi.

La cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione di numerose famiglie con i loro bambini, gli amministratori, gli assessori Rodolfo Braccalenti, Letizia Guerri, Mauro Mariangeli, il vice presidente dell’Assemblea Legislativa dell’Umbria Michele Bettarelli, l’amministratore unico di Polisport Stefano Nardoni, i rappresentanti dell’ASD Madonna del Latte, guidati dal presidente onorario Massimiliano Magi, dal presidente Roberto Magi e dal vice presidente Stefano Andrei, e il vice presidente vicario del Comitato Regionale Umbria della FIGC Claudio Tomassucci.

Nell’ambito della cerimonia, l’amministratore unico di Polisport Nardoni ha parlato di un nuovo salto di qualità della Cittadella dello Sport, che con i nuovi spogliatoi aumenta ulteriormente le sue potenzialità e la sua disponibilità nei confronti degli utenti e delle manifestazioni sportive. Gli esponenti della Madonna del Latte hanno espresso la loro soddisfazione per il potenziamento degli spogliatoi a servizio dello stadio intitolato alla figura indimenticabile di Mauro Magi, che rappresenta un contributo fondamentale per lo sviluppo dell’attività agonistica della prima squadra e delle selezioni giovanili. Nella stagione 2024-2025 la Madonna del Latte gestirà, tra l’altro, anche l’intero settore giovanile del Città di Castello.