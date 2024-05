Nuovi servizi telematici per la scuola: Sportelli DigiPASS in Azione

Nella Zona Sociale 1 dell’Altotevere, i facilitatori digitali dei DigiPASS offrono consulenza gratuita ai cittadini per una serie di servizi telematici legati alla scuola. Organizzato dall’ASP G.O. Bufalini, questo servizio è ora attivo a Città di Castello, Citerna, San Giustino, Umbertide e Montone.

Tra i principali servizi, l’assistenza alle famiglie nelle complesse procedure di iscrizione ai nidi comunali, ai servizi di ristorazione e trasporto scolastici, e l’accesso alle borse di studio per gli studenti delle scuole primarie e secondarie. A Città di Castello, le iscrizioni per il prossimo anno educativo sono già aperte presso il DigiPASS in Biblioteca Carducci. Le famiglie hanno tempo fino al 20 giugno per le iscrizioni ai nidi d’infanzia come La Coccinella, Alice Franchetti,

Il Delfino e Fiocco Di Neve a Trestina, con le domande esclusivamente online. Per i servizi di ristorazione e trasporto scolastico, sia i nuovi utenti che coloro che vogliono rinnovare l’adesione hanno tempo fino al 20 luglio per presentare domanda tramite il portale E.MEALSCHOOL. Nei comuni di San Giustino, Citerna, Umbertide e Montone, gli sportelli DigiPASS offrono assistenza simile, seguendo le tempistiche stabilite dalle amministrazioni locali.

Oltre alle iscrizioni, i cittadini possono richiedere assistenza per le borse di studio della Regione Umbria, che promuovono l’accesso allo studio e il sostegno all’istruzione per le famiglie con un indicatore ISEE inferiore a 25.000 euro. Gli interessati devono presentare domanda entro il 10 giugno, fornendo la documentazione necessaria presso gli sportelli DigiPASS, dove il personale offre supporto anche per altre esigenze telematiche, come l’utilizzo di SPID, l’accesso ai servizi pubblici online e la consultazione del fascicolo sanitario elettronico. Inoltre, vengono offerti corsi sull’informatica di base per promuovere la cittadinanza digitale attiva. Gli orari di apertura variano a seconda della sede, ma gli sportelli DigiPASS sono aperti durante la settimana per offrire il loro prezioso supporto ai cittadini.