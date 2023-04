Nuova scossa di terremoto a Umbertide, di magnitudo 3.3

Nuova scossa di terremoto – Un terremoto di magnitudo 3.3 si è verificato alle ore 08:56 del 17 aprile 2023. Lo comunica il sito dell’INGV. L’evento sismico è stato nitidamente percepito in tutto il territorio di Umbertide, a Sant’Orfeto, Pierantonio la frazione più colpita dalla sequenza. L’epicentro è stato localizzato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) a 5 chilometri a Sud Est da Umbertide. Il terremoto ha comprensibilmente spaventato la popolazione, già provata dai terremoti del 9 marzo. Le scuole di ogni ordine e grado sono state evacuate a scopo precauzionale. I vigili del fuoco del comando provinciale di Perugia non hanno ricevuto segnalazioni per nuovi danni.

Un’ordinanza del sindaco stabilisce intanto la chiusura per domani, martedì 18, di tutte le scuole del territorio.

A Umbertide – si apprende in Comune – c’è stata anche in questa occasione tanta paura tra i cittadini, ma non si segnalano al momento ulteriori danni, dopo quelli prodotti dell’evento tellurico del 9 marzo scorso, quando si era registrata anche una scossa di magnitudo 4.6 sulla scala Richter.

I vigili del fuoco sono tuttavia al lavoro per i sopralluoghi. Al momento gli unici timori riguardano la stabilità del campanile della piazza di Pierantonio, frazione di Umbertide, che era stato gravemente danneggiato il 9 marzo.

La scossa di oggi è stata avvertita anche in diverse zone di Perugia. In alcune scuole i bambini sono stati fatti uscire temporaneamente per precauzione, adottando le procedure di protezione civile previste in caso di terremoto. Al momento non si registrano danni.