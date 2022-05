Chiama o scrivi in redazione

Nuova Associazione Diabetici Alta Valle del Tevere, punto d’ascolto

Il consiglio direttivo, della “Nuova Associazione Diabetici Alta Valle del Tevere” sarà a disposizione nel punto di ascolto (e colloquio) presso la sede della CISL di Città di Castello, in via Vittorio Emanuele Orlando, n. 24/bis, tutti i giovedì dalle ore 10 alle ore 12:30 fino a tutto giugno, per poi riprendere subito dopo ferragosto.

Un doveroso ringraziamento per l’ospitalità e collaborazione alla CISL Altotevere Umbro che ci ospita e ci permette di promuovere l’impegno prioritario della nuova associazione sulla prevenzione nel comprensorio, di tutti i cittadini a rischio della contrazione del diabete mellito, peri loro familiari e per tutti coloro che si interessano alla realizzazione degli scopi dell’Associazione per ragioni sanitarie, umanitarie e sociali.

Fondamentale sarà la collaborazione di personale sanitario, che già risulta impegnato in questo settore da parecchi anni e al quale chiederemo ulteriore collaborazione.

L’invito di aderire alla nostra associazione è esteso a tutti i cittadini (diabetici e non), che vogliono con la loro presenza e disponibilità offrire un servizio prima di tutto sociale oltre che con risvolti sanitari: condividere in amicizia, con più persone possibile, queste problematiche, favorisce e stimola l’uscita da contesti nei quali spesso i malati si rifugiano, determinando una prima risposta importante