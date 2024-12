Nuoto e solidarietà: la “25 ore di nuoto” stabilisce un nuovo record

Nuoto e solidarietà – La “25 ore di nuoto” ha segnato un nuovo traguardo straordinario nella piscina comunale di Città di Castello. L’iniziativa benefica, organizzata dai Nuotatori Tifernati Polisport con CNAT’99 e Polisport e patrocinata dal Comune, si è conclusa alle ore 12.00 con un record storico: 1.172 chilometri e 850 metri percorsi da 401 nuotatori, uniti in una maratona acquatica per sostenere la Caritas e due oratori locali, San Giacomo e Madonna del Latte.

I proventi dell’evento, oltre 2.200 euro, saranno devoluti per progetti di solidarietà e supporto alla comunità. La manifestazione ha visto la partecipazione di atleti di fama internazionale come Federico Burdisso e Filippo Megli, ma anche figure eccezionali come Marco Fratini, che ha nuotato ininterrottamente per 25 ore coprendo ben 80 chilometri, contribuendo in modo decisivo al raggiungimento del primato.

Con 1.172 chilometri percorsi, 401 partecipanti, e oltre 2.200 euro raccolti per beneficenza, la “25 ore di nuoto” nella piscina comunale di Città di Castello segna un trionfo di solidarietà e sport. La partecipazione di atleti internazionali, famiglie e amministratori locali ha reso unica questa maratona, unendo la comunità per aiutare la Caritas e due oratori locali.

Tra gli eventi più curiosi, il gesto dell’avvocato norvegese Eggen Kyrren ha emozionato i presenti. Giunto a Città di Castello per festeggiare il suo 56esimo compleanno, Kyrren ha percorso 2.500 metri per contribuire alla raccolta fondi. Questo nuovo residente dell’Altotevere ha dichiarato il suo impegno a continuare a gareggiare nei master con i colori dei Nuotatori Tifernati.

Il coinvolgimento delle famiglie è stato un altro elemento distintivo: in acqua si sono visti bambini, persino un piccolo di soli due anni, nuotare accanto a genitori e nonni. Nerio Neri, 76 anni, ha aperto la manifestazione con il primo tuffo, dimostrando che la passione per lo sport non conosce età.

Tra le imprese individuali, una nuotatrice ha coperto 17.400 metri, aggiudicandosi il primato femminile. Il CNAT’99 ha schierato giovani e master per contribuire al successo dell’evento. Non è mancata la partecipazione delle istituzioni: il sindaco Luca Secondi e l’assessore Riccardo Carletti hanno sfidato la notte in una divertente competizione, percorrendo entrambi 6 chilometri in vasca.

L’atmosfera è stata resa ancora più suggestiva da un concerto di musica dal vivo. Intorno a mezzanotte, i musicisti locali Emanuela Agatoni, Tommaso Bruschi ed Erika Capanni hanno suonato brani natalizi e una memorabile versione di Stairway to Heaven dei Led Zeppelin, accompagnando la maratona con un tocco di magia.

La manifestazione ha dimostrato una straordinaria capacità di coinvolgimento: anche alle 3 del mattino, oltre 20 persone continuavano a nuotare nelle corsie. “È stato emozionante vedere così tanti cittadini partecipare con entusiasmo a un’iniziativa che unisce sport e solidarietà,” hanno dichiarato il sindaco Secondi e l’assessore Carletti, presenti fino alla chiusura.

Con l’imminente restyling della piscina comunale, previsto per il 2025, questa edizione della “25 ore di nuoto” ha rappresentato un saluto simbolico a una struttura amata dalla comunità, come sottolineato dagli organizzatori. “Abbiamo vissuto una giornata che resterà nella memoria di tutti,” ha detto Stefano Nardoni, amministratore unico di Polisport, ringraziando il personale per l’impegno.

La maratona ha dimostrato il potere dello sport come veicolo di solidarietà, rafforzando il legame tra la comunità locale e valori universali come l’inclusione e l’aiuto reciproco.