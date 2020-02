Nozze di “diamante” con il lavoro: da sessanta anni dietro il bancone

Nozze di “diamante” con il lavoro: da sessanta anni dietro il bancone della pizzicheria in centro senza mai concedersi un giorno di ferie o presentare un cerificato medico per malattia. Fiorella Flavi, classe ’42 (è nata a Città di Castello il 14 Ottobre 1942 e risiede a Pistrino nel comune di Citerna), “Denise”, per clienti e amici, ha tagliato qualche giorno fa un traguardo di militanza ininterrotta dietro al bancone ad affettare prosciutti, salumi, formaggi ed altre prelibatezze della gastronomia locale, difficile da battere. Correva l’anno 1960 quando a 18 anni compiuti, l’8 Febbraio ha aperto i battenti dell’attività commerciale, prima in Via del Popolo e poi qualche anno dopo all’interno della struttura coperta che si affaccia anche su Corso Cavour conosciuta come “pescheria”.

Accanto a lei il marito Gabrio Guerrucci che l’ha affiancata fra coltelli, affettatrici e altri utensili del mestiere fino a qualche anno fa quando ha passato il testimone alle figlia Alessandra ed Angela. Sempre con il sorriso sulle labbra, gentilezza innata e competenza nel consigliare ai clienti i prodotti migliori, la signora “Denise” ha alzato ogni giorno alle 6 di mattina la saracinesca della pizzicheria e l’ha abbassata alle 20 per un lungo periodo e poi alle 14 concedendosi il “lusso” di un meritato riposo solo la domenica e nelle feste “comandate”. Mai un giorno di ferie, mai una vacanza premio né tantomeno (per sua fortuna) un giorno di malattia: sempre al proprio posto con grembiule rosso e cappello d’ordinanza.

“Le mie ferie, la mia vita, la famiglia sono sempre state qui in questo luogo straordinario della città con i clienti di sempre – precisa con un pizzico di commozione la signora Denise – che ringrazio per la fedeltà e apprezzamento che hanno dimostrato nel corso di oltre 60 anni”. Senza prendere aereo o treno ha praticamente fatto il giro del mondo, servendo ed intrattenendo con aneddoti e dovizia di particolari sui prodotti in vendita, clienti provenienti da ogni continente: America, Australia, Giappone, Cina, Olanda, Russia ed ovviamente tutte le regioni d’Italia. Pur non conoscendo le svariate lingue si è sempre fatta capire con trucchi e stratagemmi che tutt’ora utilizza per prendere i clienti per la gola. Prima di tutto ai tifernati ma poi anche a personaggi noti, attori , registi, politici, artisti, Denise ha sempre strappato un sorriso, magari recitando frasi famose a loro appartenute: dall’ex presidente Rai, Carlo Fuscagni, ad Alberto Burri, Marcello Tusco, Giordano Petri, Paolo Granci, fino all’atrice Gwyneth Paltrow.

Tre anni fa il sindaco, Luciano Bacchetta, aveva attribuito alla “stakanovista” del bancone un riconoscimento ufficiale e questa mattina al raggiungimento di questo ulteriore record di militanza lavorativa, l’assessore al Commercio e Turismo, Riccardo Carletti ed il sindaco di Citerna, Enea Paladino, hanno voluto suggellare l’inedita ricorrenza con tanto di foto e visita al punto vendita. “Un esempio per tutti ed in particolare per le giovani generazioni, la storia della signora Denise e della sua famiglia rappresentano un orgoglio per la comunità locale e non solo”, hanno dichiarato Carletti e Paladino”.