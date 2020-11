Nove persone positive e sette guarite, la situazione Covid a Città di Castello

“Ieri a Città di Castello abbiamo avuto nove persone positive e sette guarite”. E’ l’aggiornamento odierno della situazione dell’emergenza da Covid-19 del sindaco Luciano Bacchetta, che osserva: “un dato simile ad altre giornate, con un numero non piccolo di positivi, ma numero altrettanto considerevole di persone che guariscono, a dimostrazione del fatto che al situazione nella nostra città presenta una sua anomalia, non negativa, rispetto al resto della regione”. Il primo cittadino è tornato sul prossimo trasferimento del “drive trough” dell’Usl Umbria 1 per l’effettuazione dei tamponi da via Vasari al parcheggio del Centro Servizi a Cerbara.

“Le operazioni di trasferimento inizieranno domani – ha spiegato Bacchetta – dando soluzione alla necessità di offrire una risposta più adeguata, in uno spazio molto più ampio come il parcheggio del Centro Servizi, all’esigenza di effettuare i tamponi, che in via Vasari attualmente mette in difficoltà i residenti per il gran numero di automobili che si concentrano per l’esecuzione dei test”.

“La decisione è stata presa insieme all’Usl Umbria 1 ed è la più logica e razionale, anche se porta le operazioni in un luogo più decentrato della città”, ha precisato il sindaco, che sulla situazione generale ha evidenziato “l’esigenza di continuare sa rispettare le prescrizioni, perché l’Umbria continua ancora a essere zona arancione”.

“Facciamo gli auguri di pronta guarigione per riaverlo presto tra noi al vescovo monsignor Domenico Cancian, che si trova in isolamento precauzionale, con il primo tampone negativo, essendo stato a contatto con una persona positiva al Covid”, ha affermato Bacchetta. “Ho sentito ieri sua eccellenza, che non ha sintomi e questa è una buona notizia”, ha concluso il sindaco, rivolgendo un sincero “in bocca al lupo” al presule tifernate.