Nessun nuovo positivo, a Città di Castello i parchi sono aperti

“Nessun nuovo positivo e due persone guarite nella giornata di ieri. I positivi sono in calo e le persone guarite in aumento giornaliero, secondo i dati della Asl che ringraziamo per la collaborazione. Lo dichiara il sindaco di Città di Castello, Luciano Bacchetta. I positivi complessivi sono 25 e questo numero ci fa ben sperare. Da oggi alla fine della Fase 2, il 18 maggio, vedremo che andamento assumerà il contagio e speriamo che continui l’attuale tendenza, grazie alla responsabilità dei cittadini, che mi sembra stiano osservando anche in questa seconda fase tutte le misure di sicurezza.

La collocazione attuale del mercato è del tutto temporanea e provvisoria; non appena tornerà ad essere un vero mercato con tutte le tipologie sarà trasferito nel suo luogo storico. Stiamo studiando forme di sostegno ed aiuto agli operatori che hanno subito conseguenze economiche da questa vicenda: commercianti, alberghi, bar. Andando verso l’estate avranno bisogno di strutture esterne ad esempio e quindi li metteremo in condizione di fare queste operazioni senza pagare le tasse relative.

Per quanto riguarda le mascherine, la Regione Umbria ne ha inviate 6600, saranno distribuite a over 65 e categorie vulnerabili in via preferenziale dalle farmacie comunali e private. La collaborazione con la Regione mi sembra che abbia funzionato in maniera proficua con gli enti locali, non abbiamo nulla da rimproverare ma dovrà continuare anche nel prossimo periodo. I numeri ci dicono per ora che la prospettiva è abbastanza rassicurante anche se gli sviluppi di Covid sono imprevedibili e sconosciuti agli stessi scienziati. Abbiamo recuperato alcuni spazi di socialità ma vediamo che cosa sortirà questo allentamento di alcune misure perché sulla base dei contagi registrati il prossimo 18 maggio si deciderà se ci sarà una fase 3 e come sarà”.

Sulla riapertura dei parchi cittadini, l’assessore all’Ambiente Massimo Massetti ha dichiarato che “Subito dopo l’ordinanza sindacale che lo disponeva abbiamo riaperto i parchi cittadini con l’interdizione delle aree giochi. Tante famiglie sono tornate al parco con la giusta mentalità e il giusto criterio: la cautela. Non possiamo vietare l’utilizzo delle strutture con la forza ma confidare e fare appello al senso di responsabilità, che consiglia mantenere il distanziamento sociale e indossare i dispositivi di sicurezza. E’ comprensibile qualche episodio di esuberanza o qualche eccesso specialmente nei bambini e nei ragazzi per lungo tempo chiusi a casa senza frequentare gli impianti sportivi e i loro amici ma i comportamenti devono essere tenuti sotto controllo. E’ possibile anche l’attività fisica e stiamo pensando di riaprire gli impianti sportivi quando ce lo consentirà il Governo. In questo inizio di nuova fase abbiamo proceduto alla manutenzione su tante aree verdi. Rinnovo l’invito a mantenere le distanze, a Città di Castello, dove ci sono tantissime aree verdi, non è difficile, raccomando maggiore attenzione ai luoghi più frequentati come il Parco del Tevere. A fare la differenza sono e saranno i comportamenti individuali”.