Neri Marcorè e Giovanna Zucconi protagonisti di “Extraordinari Ri-Tratti”

Il 12 settembre, il suggestivo giardino rinascimentale della Pinacoteca di Palazzo Vitelli alla Cannoniera a Città di Castello sarà il palcoscenico della seconda edizione di “Extraordinari Ri-Tratti Diversi 2024”. Questo evento artistico-culturale, promosso dall’oleificio Ranieri con il patrocinio del Comune, vedrà protagonisti il noto attore Neri Marcorè e la giornalista e imprenditrice Giovanna Zucconi.

L’iniziativa, nata nel 2022, si è rapidamente affermata come un appuntamento significativo per la comunità locale. Dopo il successo della prima edizione, “Extraordinari Ri-Tratti Diversi” si propone di esplorare nuove forme d’arte attraverso ritratti che catturano l’essenza di coloro che contribuiscono alla vita sociale di Città di Castello. I lavori di tre artisti locali, Gloria Bei, Andrea Lensi e Alessandro Bacchetta, saranno al centro dell’attenzione.

Il programma della serata, che inizierà alle 21:00, prevede la presentazione di questi nuovi ritratti presso la Pinacoteca Comunale. L’evento si trasformerà in un vero e proprio “salotto” sotto le stelle, con la facciata del palazzo decorata dai graffiti realizzati dal Gherardi su disegno del Vasari, che farà da sfondo alle discussioni. I giornalisti Massimo Zangarelli e Silvia Epi condurranno la serata, che vedrà Marcorè e Zucconi impegnati in una conversazione con gli “Extraordinari”, ovvero quelle persone che, pur conducendo una vita apparentemente ordinaria, si distinguono per la loro capacità di affrontare e superare ostacoli senza clamore.

Extraordinari Ri-Tratti Diversi 2024 è dunque un’occasione per riflettere sull’importanza di questi “eroi silenziosi” e per riconoscere il loro contributo alla comunità. Come evidenziato nella nota di presentazione dell’evento, gli “Extraordinari” sono persone che, in un mondo frenetico, trovano il tempo per fare la differenza, andando oltre ciò che è richiesto, senza aspettarsi riconoscimenti. Questo li rende “extraordinari”, capaci di semplificare i percorsi più complessi e di rendere straordinario ciò che è apparentemente normale.

L’oleificio Ranieri, promotore dell’iniziativa, è un’azienda che si impegna a portare avanti la tradizione familiare e il legame con il territorio. Definito da un gruppo affiatato di “Artisti di Natura”, il team dell’oleificio lavora con passione per creare prodotti che rappresentano un equilibrio tra eleganza e semplicità, riflettendo la bellezza del territorio tifernate.

La prima edizione di Extraordinari ha preso vita il 16 giugno 2023 presso la Pinacoteca Comunale di Città di Castello. In quell’occasione, sono state esposte fotografie e poesie che raccontavano le storie di cinque persone del luogo, frutto di un lungo processo di cooperazione e creatività. Quest’anno, la tradizione continua con la mostra dei nuovi ritratti, che sarà allestita nella sala conferenze “manica lunga” della Pinacoteca.

L’assessore alla Cultura, Michela Botteghi, ha sottolineato l’importanza dell’evento, dichiarando: “Ancora una volta, la Pinacoteca comunale e il suo splendido giardino si confermano come contenitori unici per un evento che promuove l’arte, la cultura e i giovani artisti tifernati. Siamo lieti di ospitare nella nostra città personalità di spicco del panorama artistico nazionale come Neri Marcorè e Giovanna Zucconi“.

L’evento è a ingresso libero, con la possibilità di prenotare tramite il sito extraordinari.it.

