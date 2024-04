Nel centro storico di Città di Castello torna “Extra Wine”

Sabato 27 e domenica 28 aprile due giornate intere di eventi e iniziative alla scoperta delle eccellenze del territorio, tra degustazioni, incontri con esperti e musica. Sabato il mer-cato settimanale si sposterà nel parcheggio dello stadio comunale Bernicchi

Nel fine settimana a Città di Castello torna l’appuntamento con “Extra Wine”, il fuorisalone di Only Wine Festival promosso dal Comune e dal Consorzio Pro Centro, che sabato 27 e domenica 28 aprile regalerà ad appassionati e buongustai due giornate intere dedicate al vino, alla cultura del buon bere e ai piaceri della tavola. Dal mattino alla sera, piazza Matteotti, largo Gildoni e corso Vittorio Emanuele saranno i punti di riferimento di eventi e iniziative che, con la partecipazione di personaggi noti al grande pubblico e un arredo a tema accattivante e colorato, coinvolgeranno gli operatori commerciali tifernati e offriranno tanti buoni motivi per stare insieme con un bel calice in mano tra i monumenti più ricchi storia e fascino del cuore della città.

Un programma per tutte le età, che toccherà sensibilità e interessi diversi, ma con un unico comune denominatore: dare l’opportunità di vivere il centro storico nel segno del vino e della ricchezza di produttori, esperienze e talenti espressione dell’Alta Valle del Tevere e dell’Umbria. Only Wine Festival entrerà nei luoghi, nei ristoranti e nei bar che si affacciano nelle piazze e nel corso principale della città, dove il pubblico della manifestazione potrà approfittare di un’of-ferta a tema per conoscere meglio il vino e divertirsi in compagnia.

Tra degustazioni, musica e talk, “Un sommelier al tuo tavolo” sarà una delle novità dell’anno: nei ristoranti di Città di Castello si potrà cenare dalle ore 19.00 alle ore 23.00 di sabato 27 aprile con un servizio di sommellerie che sarà messo a disposizione gratuitamente dalla delegazione dell’Associa-zione Italiana Sommelier Umbria. Domenica 28 aprile gli incontri con esperti del settore daranno la possibilità di aggiungere consapevolezza al piacere del buon bere: alle ore 12.00, Guido Farinelli, storico dell’alimentazione, guiderà il pubblico in un viaggio nella storia del vino umbro, attraverso la cultura e le tradizioni enogastronomiche della regione, mentre alle ore 17.00 Angelo Peretti, giornalista, presenterà il libro “Esercizi spirituali per bevitori di vino”, in un appuntamento in collaborazione con la Libreria Paci di Città di Castello che sarà moderato dalla critica enogastronomica Chiara Giorleo.

Nei due giorni di “Extra Wine” piazza Matteotti farà da cornice alle eccellenze che provengono dal territorio. Il mondo della scuola sarà protagonista di due imperdibili appuntamenti con il gusto. Sabato 27 aprile, dalle ore 11.00 alle ore 13.00, con “Win&Cock-tail Lab” la Bar Lady Sara Polidori, conosciutissima a livello nazionale e internazionale per gli importanti successi professionali ottenuti nelle principali manifestazioni di settore, presenterà una serie di cocktail dedicati al vino insieme agli studenti della Scuola di Arti e Mestieri G.O. Bufalini di Città di Castello (degustazione a 2,5 euro). Domenica 29 aprile, dalle ore 15.30 gli studenti dell’indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera dell’IIS Patrizi Baldelli Cavallotti di Città di Castello presente-ranno “VELVET – il velluto da bere”, un cocktail long drink realizzato con prodotti home made analcolici.

. Una serie di inte-ressanti incontri permetteranno ad appassionati e intenditori di scoprire segreti e pregi dei produttori locali. Sabato, alle ore 17.00, la filiera corta del luppolo umbro sarà in scena con una degustazione di birre artigianali di eccellenza, prodotte con ingredienti al 100 per cento made in Italy. La grande novità per il pubblico sarà la birra artigianale biologica da filiera corta: una nuova produzione di alta qualità dedicata alla sostenibilità.

Alle ore 19.00, spazio alla presentazione dell’attività del Consorzio Altra Umbria, associazione nata dalla volontà di giovani produttori locali di promuovere il territorio, sia con vitigni autoctoni, sia con vitigni internazionali che hanno trovato dimora anche nell’Alta Umbria. A seguire, alle ore 19.30 il Circolo degli Illuminati ospiterà una degustazione su prenotazione di vini e finger dinner. Domenica, alle ore 18.30, si terrà la presentazione del Consorzio altotiberino del Vin Santo Affumicato, con la sua produzione che racconta il territorio per storia e tradizione. Nell’ambito della manifestazione, sabato alle ore 16.00 gli appassionati di Ferro E Motus promuoveranno

l’appuntamento con la manifestazione “The Distinguished Gentleman’s Ride”, in programma domenica 19 maggio. Nei due giorni di “Extra Wine” in piazza Matteotti saranno protagonisti gli stand di Campagna Amica Street Food con cui Coldiretti porterà il pubblico a contatto con la qualità delle produzioni degli agricoltori umbri e le tipicità della tradizione enogastronomica regionale. In piazza Fanti i bambini potranno divertirsi con un’area giochi con gonfiabili e animazione.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione, sabato 27 aprile il mercato settimanale sarà spostato dalle piazze del centro storico al parcheggio dello stadio comunale Corrado Bernicchi in viale Europa. Nell’area troveranno posto gli ambu-lanti che abitualmente sono collocati all’interno delle mura urbiche. Il provvedimento non riguarderà infatti gli operatori del mercato ortofrutticolo presso il parcheggio Collesi nel quartiere Prato.

Il comando della Polizia Locale ha emesso un’ordi-nanza che dalle ore 06.00 alle ore 14.00 di sabato 27 aprile vieterà la sosta veicolare nel parcheggio di via della Barca per i mezzi superiori a 3,5 tonnellate. Transito e sosta veicolari saranno vietati anche nel parcheggio antistante lo stadio comunale Bernicchi, eccetto che nell’ultimo tratto situato in direzione nord, lungo viale Europa. Il passaggio sarà consentito ai soli residenti, in modo che possano entrare nelle abitazioni i cui ingressi sono posti nel posteggio e uscire dalle stesse. Per acqui-stare biglietti e per maggiori informazioni sugli eventi di “Extra Wine” è a disposizione il sito della manifestazione www.onlywine.it. E’ possibile anche rivolgersi direttamente agli organizzatori, scrivendo all’indirizzo ufficiostam-paonlywine@gmail.com.