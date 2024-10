NEET in Altotevere: analisi e strategie Comune di Città di Castello

NEET in Altotevere: analisi e strategie al Comune di Città di Castello

NEET in Altotevere – L’Amministrazione Comunale di Città di Castello, in collaborazione con la Fondazione Villa Montesca, organizza per giovedì 17 ottobre un incontro dal titolo “NEET in Altotevere: strategie di prossimità”, previsto per le ore 17:00 presso la Sala Consiliare del Comune. Questo evento è parte integrante del progetto “Il futuro è qui”, finanziato dal Fondo Nazionale Politiche Giovanili 2022, in attuazione dell’Intesa n. 77/2022 e della DGR n. 770 del 29 luglio 2022, nell’ambito del programma regionale “L’Umbria con e per i giovani: costruire il futuro”.

L’incontro servirà a presentare il documento di analisi preliminare intitolato “Non studio, non lavoro… Analisi esplorativa sui NEET, dall’Europa ai Comuni della Zona Sociale 1”, elaborato dalla Fondazione Villa Montesca. Questo studio si concentra sulla condizione dei NEET, acronimo di “Not in Education, Employment or Training”, riferendosi a quei giovani che non sono impegnati in percorsi di istruzione, formazione o occupazione. Il documento fornirà un quadro approfondito della situazione dei NEET nella Zona Sociale 1 e proporrà un percorso condiviso per sviluppare strategie concrete a favore di questa fascia di popolazione.

Il Tavolo di lavoro vedrà la partecipazione degli Assessori Benedetta Calagreti e Letizia Guerri, insieme ai rappresentanti dei Comuni della Zona Sociale 1, Agenzie per il Lavoro, enti del terzo settore e associazioni di categoria. Questo incontro si propone di facilitare un dialogo tra le diverse parti interessate, al fine di analizzare le problematiche che i giovani NEET affrontano e di identificare possibili soluzioni e azioni concrete.

La scelta di affrontare il tema dei NEET è di grande attualità e rilevanza sociale, dato l’aumento di giovani che, a causa di vari fattori, si trovano al di fuori del sistema educativo e lavorativo. L’obiettivo dell’incontro è non solo quello di analizzare la situazione attuale, ma anche di delineare un quadro di riferimento che possa portare a iniziative concrete in supporto dei giovani, attraverso l’implementazione di politiche giovanili più mirate e innovative.

È possibile confermare la partecipazione all’evento contattando la segreteria della Fondazione Villa Montesca via email a segreteria@montesca.eu o telefonando al numero 075 8521512. La partecipazione è aperta a tutti coloro che sono interessati a contribuire al dibattito e alle proposte che emergeranno durante l’incontro.

In sintesi, il Tavolo di lavoro “NEET in Altotevere” rappresenta un’importante occasione di confronto e collaborazione tra istituzioni, enti e cittadini, con l’intento di creare un futuro migliore per i giovani della regione. La speranza è che, attraverso un’analisi approfondita e un impegno collettivo, si possano mettere in atto politiche efficaci per affrontare le sfide che i NEET si trovano ad affrontare oggi.