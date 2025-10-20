Musicalmente parlando unisce innovazione e inclusione

Un premio nazionale celebra il progetto educativo umbro

Il progetto “Musicalmente Parlando” di Novamusica 3.0 è stato premiato dalla Fondazione Lang Italia ETS per il suo valore innovativo nel campo dell’educazione e dell’inclusione. Il riconoscimento è stato conferito durante gli Harmony Days di Milano, evento dedicato ai nuovi linguaggi didattici e all’impatto sociale della formazione. L’iniziativa, già sostenuta nel 2024 dal bando “Educazione, Istruzione, Formazione” della Fondazione CR Firenze, ha attirato l’attenzione per la sua capacità di coniugare musica, ricerca e tecnologia in una proposta educativa mirata agli studenti con dislessia.

Il progetto, elaborato da un gruppo di docenti della scuola Novamusica, nasce con l’obiettivo di sperimentare un approccio metodologico che utilizza la musica come strumento per potenziare l’apprendimento. Attraverso attività musicali integrate con strumenti digitali, il programma consente agli alunni di sviluppare nuove competenze cognitive, migliorando l’ascolto, la concentrazione e la memoria. Si tratta di un percorso che mette al centro l’inclusione scolastica, favorendo l’accesso alla conoscenza anche per chi incontra difficoltà di lettura e scrittura.

Durante la cerimonia, Tiziana Fiorucci, docente di educazione musicale e presidente di Novamusica 3.0, ha espresso soddisfazione per il riconoscimento, sottolineando come questo risultato rappresenti la continuità di un lavoro trentennale. Dalla prima esperienza del 1993, quando la scuola avviò un progetto di alfabetizzazione musicale nelle scuole dell’Alta Valle del Tevere, l’associazione ha costantemente ampliato il proprio campo di ricerca, unendo didattica, neuroscienze e tecnologie digitali.

Il programma “Musicalmente Parlando”, coordinato da Andrea Marinelli con la collaborazione di Zoe Bartolini e Lorenzo Fiorucci, prosegue infatti questa tradizione di sperimentazione, trasformando l’insegnamento della musica in una vera e propria palestra cognitiva. I risultati ottenuti hanno confermato come la musica possa costituire un efficace strumento di supporto per i ragazzi con difficoltà di apprendimento, migliorando non solo le abilità linguistiche, ma anche la fiducia in sé stessi.

Grazie a “Musicalmente Parlando”, le scuole dell’Alta Valle del Tevere dispongono oggi di un modello replicabile, capace di unire formazione, innovazione e partecipazione sociale. Il riconoscimento della Fondazione Lang Italia ETS consolida il ruolo di Novamusica 3.0 come realtà di riferimento nel panorama educativo nazionale, dove la musica diventa linguaggio universale di inclusione, crescita e speranza.