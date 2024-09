Musica country e cucina tipica in Piazza Matteotti a Umbertide

Musica country e cucina tipica animeranno Piazza Matteotti a Umbertide

Il Comune di Umbertide, in collaborazione con l’Associazione Don Chisciotte, organizza un evento speciale sabato 14 settembre in Piazza Matteotti, interamente dedicato agli appassionati di musica country e cucina tradizionale. La manifestazione prevede una serata di concerti live con la partecipazione dei gruppi “Ol’ Boozers Boogie” e “Spaghetti Western Bluegrass Band”, che animeranno la piazza con ritmi e suoni tipici del West. Gli spettatori sono invitati a immergersi nell’atmosfera con cappelli, stivali e camicie a quadri, elementi iconici della cultura country.

L’evento inizierà alle ore 17:00 con un’esibizione musicale aperta a tutti coloro che desiderano esprimere il proprio talento sul palco. Questa parte del programma è pensata per accogliere musicisti, sia amatoriali che professionisti, offrendo loro l’opportunità di esibirsi di fronte al pubblico di Piazza Matteotti. L’atmosfera intima e informale favorirà la partecipazione e la condivisione della passione per la musica.

Dalle ore 19:00 inizieranno i concerti delle due band principali. Il gruppo “Ol’ Boozers Boogie” proporrà un repertorio energico e vivace, caratterizzato da un mix di sonorità accattivanti e ritmate, ideali per coinvolgere il pubblico. A seguire, sarà il turno della “Spaghetti Western Bluegrass Band”, che porterà sul palco brani che richiamano le atmosfere polverose e autentiche del West, con un repertorio che spazia dal country al bluegrass. La combinazione dei due generi offrirà una serata di intrattenimento coinvolgente e dinamica.

Il momento clou della serata sarà l’esibizione congiunta dei musicisti delle due band, che saliranno insieme sul palco per eseguire alcuni dei brani più noti del loro repertorio. Questa collaborazione rappresenta il gran finale di una serata dedicata alla musica dal vivo, con l’intento di far ballare e cantare tutti i presenti.

Non sarà solo la musica a intrattenere il pubblico: durante l’evento, la “Macelleria 2M” allestirà uno spazio dedicato alla gastronomia in perfetto stile country. Verranno accesi bracieri a legna per la preparazione di piatti tipici, offrendo ai partecipanti un’esperienza culinaria che completerà l’atmosfera western. Questo angolo gastronomico rappresenterà un’opportunità per gustare prelibatezze locali, accompagnando la serata con sapori tradizionali.

L’intero evento sarà organizzato nel rispetto delle normative di sicurezza previste per manifestazioni pubbliche. Come già avvenuto in occasioni precedenti, particolare attenzione sarà riservata alle misure di prevenzione e sicurezza, garantendo un ambiente sicuro per tutti i partecipanti. Il concerto, che si concluderà intorno alle ore 23:00, rispetterà i limiti acustici previsti dalla normativa vigente, per assicurare una serata piacevole e conforme alle regolamentazioni.

La Western Country Night rappresenta un’occasione unica per immergersi nella cultura country, con un programma che unisce musica dal vivo e cucina tipica in una delle piazze centrali di Umbertide.