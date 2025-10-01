Dal 7 ottobre ciclo di lezioni per neogenitori e futuri genitori

Il Museo di Scienze Naturali Malakos avvia da martedì 7 ottobre un progetto formativo dedicato a genitori e futuri genitori, trasformandosi in uno spazio accogliente e istruttivo. L’iniziativa, intitolata “Quando nasce un genitore”, è frutto di una collaborazione con l’associazione Dire e Fare APS e vede il coinvolgimento della psicologa Annalisa Di Carlo e della logopedista Elena Mattesini, entrambe formatrici per Mind4Children.

Secondo Marusca Gaggi, responsabile organizzativa di Dire e Fare, l’obiettivo è dotare i partecipanti di strumenti concreti per affrontare con consapevolezza le sfide legate alla crescita. Il progetto sfida il preconcetto che genitorialità sia solo istinto, valorizzando invece conoscenze scientifiche e pratiche condivise.

Nei pomeriggi di ottobre, il museo proporrà due percorsi distinti: uno dedicato ai genitori in attesa, focalizzato su neuroscienze dello sviluppo e biologia del legame, guidato da Di Carlo, che accompagnerà i futuri genitori nel potenziamento dell’intelligenza emotiva. Il secondo indirizzato a neo-genitori di bambini da 0 a 6 anni, con Mattesini che approfondirà le tappe evolutive e la comunicazione infantile, favorendo il confronto e il supporto pratico.

L’assessore alla Cultura, Michela Botteghi, evidenzia come l’iniziativa sottolinei l’attenzione del museo alle diverse fasi della vita, offrendo risposte concrete alle esigenze dei cittadini. Gli incontri si terranno per cinque pomeriggi consecutivi e richiedono iscrizione previa, con informazioni disponibili via WhatsApp o email, come indicato da Dire e Fare APS.