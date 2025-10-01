Museo Malakos lancia corsi per genitori tra neuroscienze e crescita

1 Ottobre 2025 sociale, Ultime notizie 0
Museo Malakos lancia corsi per genitori tra neuroscienze e crescita

Dal 7 ottobre ciclo di lezioni per neogenitori e futuri genitori

Il Museo di Scienze Naturali Malakos avvia da martedì 7 ottobre un progetto formativo dedicato a genitori e futuri genitori, trasformandosi in uno spazio accogliente e istruttivo. L’iniziativa, intitolata “Quando nasce un genitore”, è frutto di una collaborazione con l’associazione Dire e Fare APS e vede il coinvolgimento della psicologa Annalisa Di Carlo e della logopedista Elena Mattesini, entrambe formatrici per Mind4Children.

Secondo Marusca Gaggi, responsabile organizzativa di Dire e Fare, l’obiettivo è dotare i partecipanti di strumenti concreti per affrontare con consapevolezza le sfide legate alla crescita. Il progetto sfida il preconcetto che genitorialità sia solo istinto, valorizzando invece conoscenze scientifiche e pratiche condivise.

Nei pomeriggi di ottobre, il museo proporrà due percorsi distinti: uno dedicato ai genitori in attesa, focalizzato su neuroscienze dello sviluppo e biologia del legame, guidato da Di Carlo, che accompagnerà i futuri genitori nel potenziamento dell’intelligenza emotiva. Il secondo indirizzato a neo-genitori di bambini da 0 a 6 anni, con Mattesini che approfondirà le tappe evolutive e la comunicazione infantile, favorendo il confronto e il supporto pratico.

L’assessore alla Cultura, Michela Botteghi, evidenzia come l’iniziativa sottolinei l’attenzione del museo alle diverse fasi della vita, offrendo risposte concrete alle esigenze dei cittadini. Gli incontri si terranno per cinque pomeriggi consecutivi e richiedono iscrizione previa, con informazioni disponibili via WhatsApp o email, come indicato da Dire e Fare APS.

I nostri video

Sequestrati 720mila euro a società con gestioni irregolari in centri accoglienza
Il telegiornale dell'Umbria del 30 settembre 2025
Il telegiornale dell'Umbria del 30 settembre 2025
La rassegna stampa del 1 ottobre 2025
La rassegna stampa del 1 ottobre 2025
dottor salute Il dermatologo può salvare la vita, dr ssa Chiara Franceschini
dottor salute Il dermatologo può salvare la vita, dr ssa Chiara Franceschini
A Badia Petroia è tornata la scuola primaria Realizzato con Clipchamp
Regione Umbria presenta la nuova Rete Oncologica
Tentano di rubare una moto a Palermo Un 16enne arrestato e un 25enne denunciato
Colpo alla criminalità organizzata nel Salento 33 indagati, 18 misure cautelari e 17 arresti
Soccorsa persona caduta in un dirupo Vigili del fuoco e Sasu in azione con elicottero
11 Dottor Salute Laser in dermatologia dr Giulio Franceschini
La assegna stampa del 30 sett 2025
La assegna stampa del 30 sett 2025
Perugia tra ritiro e Festa del Curi La Ternana celebra i suoi 100 anni
Tentato furto moto Palermo, 16enne arrestato, 25enne denunciato
Maxi operazione anti-crimine nel Salento, Carabinieri in azione
Il telegiornale dell'Umbria del 29 settembre 2025
Il telegiornale dell'Umbria del 29 settembre 2025
La rassegna stampa della notte - Edizione del 30 sett 2025
La rassegna stampa della notte - Edizione del 30 sett 2025
Iscriviti

Commenta per primo

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*