Museo Malakos Città di Castello ospita la presentazione del libro

Rosaura Galbiati racconta storie di creature marine

Sabato 27 settembre alle ore 16,30, il Museo Malakos di Città di Castello ospiterà la presentazione del libro Crescere tra oceani di Rosaura Galbiati, pubblicato da Luoghinteriori. L’autrice dialogherà con l’editore Antonio Vella, illustrando un progetto che unisce narrativa, scienza e sensibilità ambientale.

Il volume esplora la vita di animali oceanici, tra cui un piccolo di balena fuori rotta, orche sia in libertà che in cattività e un cucciolo di leone marino. Secondo Galbiati, come riportato nel comunicato, “le vite di queste creature si intersecano, esprimendo forza, bellezza, paura e dolore”, offrendo al lettore una lettura intensa e coinvolgente.

Il libro analizza inoltre le conseguenze dell’attività umana sugli ecosistemi marini: caccia, catture, riscaldamento globale e inquinamento acustico vengono trattati con rigore scientifico, pur nella chiave narrativa immaginativa. “Crescere tra oceani nasce da una notizia del 2021: l’avvistamento di un balenotto fuori rotta mi ha spinto a riflettere su ciò che non si vede e non si conosce”, ha dichiarato l’autrice.

Grazie alla collaborazione della direttrice del museo Debora Nucci, gli intervenuti avranno l’opportunità di confrontarsi con Lorenzo Gordigiani, esperto di biologia marina, bioacustica e mammiferi marini, arricchendo la presentazione di approfondimenti scientifici concreti.

La narrazione, riconosciuta dalla giuria del Concorso nazionale Demetra 2024 come finalista, promuove un’etica ambientale e animale rinnovata, sottolineando l’importanza della biodiversità e della conservazione degli ecosistemi. I modelli comportamentali degli animali vengono interpretati in modo realistico, ma narrativamente coinvolgente, aiutando il lettore a comprendere sé stesso e il mondo circostante attraverso l’osservazione delle specie marine.

L’autrice intende stimolare consapevolezza e rispetto per le creature e gli ambienti naturali, evidenziando come le interazioni tra uomo e natura possano determinare cambiamenti significativi. Le storie individuali, unite alla descrizione della bellezza e fragilità dell’oceano, offrono un messaggio chiaro di tutela ambientale e responsabilità collettiva.

Titolo:

CITTÀ DI CASTELLO: Presentazione “Crescere tra oceani”

Giorno:

Sabato 27 settembre 2025

Orario di inizio:

16:30

Luogo:

Museo Malakos, Villa Cappelletti, Città di Castello (PG), Italia

Descrizione:

Presentazione del libro Crescere tra oceani di Rosaura Galbiati, edito da Luoghinteriori. L’autrice dialogherà con l’editore Antonio Vella. L’evento include un intervento dell’esperto di biologia marina Lorenzo Gordigiani e una riflessione sulla tutela ambientale e la biodiversità.

