Chiama o scrivi in redazione

Motamicizia, pronta a partire la quattordicesima edizione

Sono cento i centauri che prenderanno parte alla quattordicesima edizione di “Motamicizia”, manifestazione organizzata dall’associazione umbertidese Motociclisti Non Agitati in collaborazione con MG Mencarelli Group e patrocinata dal Comune di Umbertide , dal Comune di Fermignano e dalla Proloco di Fermignano. Main sponsor dell’evento sono MC Saldobrasatura, MC System e Por – Micucci System Srl.

Si comincia venerdì 25 giugno, per poi proseguire sabato 26 e domenica 27 per tre giornate all’insegna del motorismo tra Umbria e Marche. I centauri che prenderanno parte alla manifestazione, che si svolgerà nel pieno rispetto delle regole anticontagio, provengono da Puglia, Campania, Lazio, Toscana, Emilia Romagna, Veneto e Trentino Alto Adige.

La tre giorni inizierà venerdì 25 giugno a Gubbio, presso Villa Montegranelli con le iscrizioni dei partecipanti, le registrazioni e la consegna dei gadget. Sabato 26 alle 9.15 è invece prevista la partenza dei centauri per il “Motogiro Marche” che vedrà toccate Fermignano e le Grotte di Frasassi.

Infine, domenica 27, da Umbertide in piazza del Mercato ai piedi della Rocca alle ore 9.00 è fissata l’accoglienza dei partecipanti. Al termine di una colazione offerta all’interno della sede dei Motociclisti Non Agitati, prenderà il via alle ore 10.00 il “Motogiro Umbria”, durante il quale saranno toccate Umbertide, Montone, Pietralunga e Mocaiana. La manifestazione si concluderà alle ore 13.00 con il pranzo dei saluti che si svolgerà al circolo di Pian d’Assino.