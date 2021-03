Morto a Città di Castello l’ingegnere Cristian Anniboletti, parole di cordoglio del sindaco

Cordoglio del sindaco Luciano Bacchetta e vicinanza alla famiglia per la scomparsa improvvisa, all’eta di 51 anni, dell’ingegnere, Cristian Anniboletti, “amico, stimato professionista, attivo nello sport, nel calcio in particolare e in numerose iniziative legate alla storia e alle tradizioni della nostra città, nella società rionale Prato ricoprendo ruoli di primo piano”. “Una grave perdita per la sua famiglia, per i tanti amici e per la comunità locale che non lo dimenticherà per le sue doti umane e per la sua capacità di relazionarsi sempre con il prossimo con il sorriso, gentilezza e disponibilità”, ha concluso il sindaco Bacchetta che ha rinnovato alla famiglia le più sentite condoglianze. Parole di cordoglio anche dal Presidente della società Rionale Prato, Domenico Duchi: “Cristian è sempre stato vicino alla società rionale partecipando attivamente alle nostre iniziative ancor prima di ricoprire il ruolo di segretario. Un amico del Prato e della città. Siamo profondamenti addolorati”.