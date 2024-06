Montone rinnova la palestra della scuola media “Polidori”

Montone rinnova la palestra – Il Comune di Montone ha completato i lavori di riqualificazione della palestra della scuola secondaria di primo grado “G. Polidori”, un intervento strategico per rendere maggiormente fruibile uno spazio di grande importanza sia per la scuola che per l’intera comunità.

I lavori, del valore complessivo di 90.000 euro, hanno interessato diversi aspetti della struttura, a partire dal rifacimento della pavimentazione di gioco. È stato installato un nuovo pavimento in gomma a tre strati, studiato per garantire massimo comfort e sicurezza agli utenti. Anche l’illuminazione è stata oggetto di un importante intervento, con la sostituzione dei corpi illuminanti tradizionali con moderni fari a LED.

Inoltre, sono stati sostituiti i corpi scaldanti, mentre le sedute destinate al pubblico sono state completamente rinnovate, con una parte realizzata in poliammide nella zona superiore e listoni di legno ignifugo nella parte inferiore, per ottimizzare gli spazi a sedere.

La palestra della scuola media “G. Polidori” occupa una posizione strategica nel tessuto urbano di Montone, essendo posta a ridosso del centro storico in un contesto paesaggistico di grande valore. Nonostante la sua rilevanza, la struttura non era mai stata oggetto di importanti interventi di ristrutturazione o miglioramento delle sue parti funzionali nel corso degli anni.

Con questo investimento, il Comune di Montone ha voluto rendere la palestra maggiormente fruibile non solo per le attività scolastiche, ma anche per iniziative extrascolastiche, sociali e ricreative aperte all’intera collettività. Un intervento che valorizza ulteriormente un asset strategico per la vita della comunità locale.