Montone magia del Natale a misura di bambino gli appuntamenti weekend

Montone, la magia del Natale a misura di bambino, tutti gli appuntamenti del weekend

Nel suggestivo borgo di Montone, tra luci di Natale, presepi ed eventi dedicati ai più piccoli, anche questo fine settimana sarà possibile assaporare al meglio l’atmosfera delle feste.

Due gli appuntamenti in programma domenica 19 dicembre: si comincia in piazza Fortebraccio con l’arrivo, alle 16.30, di Babbo Natale ed i suoi gnomi per la consegna dei regali a tutti i bambini. Si prosegue al teatro San Fedele con un bellissimo film di animazione “Versi perversi”, previsto alle 19.00 con ingresso gratuito.

Fonte: Provincia di Perugia

L’intero programma delle feste, realizzato dall’Amministrazione comunale, con il contributo della Regione Umbria e in collaborazione con la Pro Loco e le associazioni del territorio, segna un ritorno alla tanto desiderata normalità e punta su eventi di qualità, sempre legati alla tradizione.

Da non perdere anche la piacevole passeggiata tra le viuzze del paese alla scoperta dei presepi allestiti per il concorso “PRESEPIANDO”, organizzato dall’associazione IncontrArti, che porterà i visitatori a scegliere con il proprio voto il più bello o il più simpatico. Per partecipare basta entrare nel palazzo del Comune e ritirare la scheda di voto che andrà poi riconsegnata al termine della visita. La premiazione è prevista per il 5 gennaio in Piazza Fortebraccio, dove verranno assegnati due premi: uno al creatore del presepe più votato e l’altro andrà al possessore della scheda pescata nell’urna.

Per tutta la durata delle feste altri momenti di svago e cultura saranno proposti dal complesso Museale San Francesco con molte aperture straordinarie e tante attività da non perdere, tra cui laboratori per i più piccoli e visite guidate.