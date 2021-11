Museo di San Francesco, alla scoperta delle meraviglie di Montone

Nel corso di questo periodo invernale il Complesso Museale di San Francesco a Montone ripropone, ai visitatori, l’accattivante appuntamento per rendere più fruibile questo stupendo scrigno di opere d’arte: il percorso di visita guidata interattiva.

La visita all’imponente Chiesa di San Francesco, è fruibile attraverso questo percorso multimediale che ne valorizza il patrimonio, approfondendo la storia di Montone, i personaggi che l’hanno contraddistinta e le sue magnifiche opere d’arte.

La Chiesa, attraverso un susseguirsi di luci, musiche e racconti di sottofondo, diventa scenario affascinante per tutti coloro che assistono a questo “spettacolo” unico. In un contesto trecentesco, perfettamente conservato, un passato medievale, incontrandosi con le nuove tecnologie, crea un connubio ideale che permette al visitatore di non lasciarsi sfuggire nessun prezioso particolare.

Questo percorso multimediale, che è proposto in versione italiano e inglese, dà la possibilità di realizzare una visita speciale: una parte virtuale in Chiesa, nucleo centrale del museo con al suo interno numerosi lacerti di affreschi prevalentemente realizzati tal la metà del 1300 e il tardo 1500; una seconda parte in Pinacoteca, sede delle opere mobili facenti parte della collezione, dei paramenti sacri e di una sezione archeologica riconducibile a testimonianze romane.

Questa iniziativa è prevista per tutto il periodo invernale il sabato, la domenica e i festivi alle ore 11 – 12 – 15.30 – 16.30, per circa 45 minuti; il costo è di € 5.00, € 4.00 per i gruppi, € 2.00 per ragazzi dai 6 ai 14 anni e gratuito sotto i 6 anni.

Per informazioni:

Museo di San Francesco

Orari di apertura: sabato domenica e festivi 10.30 – 13 / 15 – 17.30

Tel. (+39) 075.9306535

montone@sistemamuseo.it

www.sistemamuseo.it

NB: Accesso consentito secondo le normative anti Covid-19 in vigore.