Montone. Al via un nuovo corso di pittura dell’icona

L’iniziativa delle Sorelle Clarisse. Per partecipare c’è tempo fino al 30 marzo

Sono aperte le iscrizioni al nuovo corso di iconografia che verrà realizzato nel Monastero delle Clarisse di Montone.

Cinque incontri, realizzati su iniziativa delle Sorelle Clarisse, per scoprire e imparare antiche tecniche applicate all’immagine dell’icona.

Si tratta di un corso teorico e pratico della pittura dell’icona secondo la tecnica tradizionale della tempera all’uovo, che sarà tenuto dall’iconografa Laura Rossi nelle domeniche di aprile, maggio e giugno.

“Siamo ormai al terzo anno e questo è il sesto corso, solitamente uno primaverile e uno autunnale – spiega Laura Rossi. In questa occasione avremo due tipologie di soggetto, uno per principianti e l’altro per chi ha già competenze acquisite nei corsi precedenti. Si partirà dalla spiegazione del soggetto scelto, con l’aggiunta di alcune note di disegno per poi lavorare sulla tavola gessata iniziando con l’applicazione della foglia oro. Si proseguirà con la pittura in diversi strati utilizzando la tempera all’uovo e i pigmenti colorati in polvere. Tutti i materiali sono compresi nel costo del corso e ogni partecipante, al termine del percorso, porterà a casa la propria icona benedetta”. Il corso prevede un massimo di 12 partecipanti, per iscriversi c’è tempo fino al 30 marzo.

Il programma degli incontri

Il corso si svolgerà nelle domeniche 14 e 28 aprile, 12 e 26 maggio e 9 giugno; con il seguente orario:

• ore 9.00 – 11.00 spiegazione e scrittura dell’icona;

• a seguire la S. Messa e il pranzo al sacco;

• ore 14.00 – 18.00 scrittura dell’icona;

• preghiera conclusiva.

Per iscrizioni e maggiori informazioni contattare:

Suor Gloria del Monastero Clarisse al numero di telefono 0759306140 o tramite email monastero.santagnese@gmail.com e Laura Rossi al numero 3386106305 oppure email laura290668@gmail.com.