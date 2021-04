Chiama o scrivi in redazione

Monte Santa Maria Tiberina: al via restauro venerata statua della Madonna

Monte Santa Maria Tiberina – Al via il restauro della venerata statua della Madonna Inaugurazione martedì 6 aprile Monte Santa Maria Tiberina, al via i lavori di restauro della venerata statua della Madonna di Monte Santa Maria Tiberina, promossi dal Comune in collaborazione con la Parrocchia e la Diocesi di Città di Castello.

Il 6 aprile alle ore 10.30, alla presenza del Vescovo Domenico Cancian, del Sindaco Letizia Michelini e del Parroco Don Adrian, verrà inaugurato il restauro che sarà eseguito da Roberta Lapucci, specialista del Caravaggio e restauratrice internazionale, nonché Croce d’oro dell’Ordine di Malta. Alcune fasi del ripristino, autorizzato dalla Soprintendenza di Perugia, che verrà effettuato in loco, saranno rese fruibili alla cittadinanza nel rispetto delle misure di sicurezza e verranno altresì trasmesse in diretta streaming in diverse Università cinesi e americane, interessate a stringere future e fortunate collaborazioni con il piccolo Comune montesco.

Il Sindaco ringrazia tutti coloro che hanno reso possibile questo progetto, in particolare il parroco Don Adrian sempre attento e disponibile, nonché Roberta Lapucci, Jane Adams e Massimo Gazzarri, “perni fondamentali per lo sviluppo dell’offerta culturale del nostro territorio nel prossimo futuro”.