Monte S. Maria Tiberina, la Palestra delle Emozioni in soccorso di cani e gatti

Donati dall’Organizzazione di Volontariato 15 quintali di alimenti per gli “amici pelosetti”

ontinua senza sosta l’azione solidale dellaOrganizzazione di Volontariato. Un’attività, quella del sodalizio, che, come ad esempio nel caso della recente (solo l’ultima in ordine di tempo) donazione di alimenti per quelli che potremmo definire “pelosetti nomadi”.

da Paolo Cocchieri – Cesvol Umbria

“Su segnalazione di una persona residente nella zona di Cascia con la quale collaboriamo da tempo – spiega la presidente Iris Valorosi – nei mesi successivi al terremoto del 2016 siamo venuti in contatto con una ragazza che si prende a cuore la condizione di animali che definirei meno fortunati. Nei giorni scorsi, grazie alla ditta CSM – Centro Smistamento Merci di Città di Castello che ancora una volta si è resa disponibile ad effettuare il trasporto gratuitamente, abbiamo consegnato circa 15 quintali di alimenti per cani e gatti. Ringrazio i titolari dell’azienda, che come in tante circostanze precedenti ci hanno aiutato ad aiutare”.

Le parole di ringraziamento della ragazza di Cascia

Molto belle le parole scritte in un lungo messaggio dalla destinataria di quest’azione solidale: “Non posso conoscere tutte le persone che stimando Iris, credendo ai suoi progetti, ai suoi ideali ed alla sua onestà, aiutano donando a lei, che poi riversa questi doni a chi reputa ne possa avere necessità. Come ha fatto con me, con noi e quindi con gli animali che incontriamo lungo la nostra strada ed a cui cerchiamo, in qualche modo, di cambiare il finale. Ho conosciuto Iris anni fa ed ho avuto l’onore di darle uno dei cani randagetti che avevamo recuperato, un bellissimo setter. Conoscere persone come Iris è un onore. Sono sempre stata convinta che laddove si aiutano i più deboli, coloro dai quali non possiamo trarre vantaggi materiali, dietro ci sono sempre belle e brave persone. Il volontariato è tutt’altro che remunerazione, sono sacrifici, è tempo impiegato lì e tolto ad altro, sono soldi di cui si fa a meno per donarli a qualcuno che a volte neanche si conosce. Ma che bella la parola “donare”: donare agli altri in questa vita che è di per sé già un magnifico dono. Il volontariato in realtà è molto remunerativo perché fa sorridere il cuore, lo rende orgoglioso, capace, utile. E fortunatamente le “cose” più importanti non si comprano. Grazie di cuore a tutti”.