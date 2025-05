Monica Bellucci, pausa in Altotevere tra affetti e sapori

Tappa ad Anghiari per l’attrice tra famiglia e tradizione

Weekend di ritorno alle radici per Monica Bellucci, che ha scelto l’Altotevere per una breve pausa dagli impegni internazionali. L’attrice, reduce dalle recenti rassegne cinematografiche di Venezia, Roma e Cannes, ha fatto tappa ad Anghiari, visitando il Castello di Sorci, luogo a lei particolarmente caro.

Accolta da Veronica Barelli, dalla cognata Simona Nunzi e dallo staff del maniero, Bellucci ha trascorso alcune ore in compagnia della famiglia. Il Castello, noto per essere stato dimora del condottiero Baldaccio di Anghiari e per la leggenda del suo fantasma, è un luogo carico di memoria per l’artista originaria di Città di Castello, che vi ha legato ricordi d’infanzia e affetti duraturi.

Abito scuro, gonna primaverile e capelli sciolti, l’attrice è apparsa in perfetta forma, mantenendo uno stile sobrio ed elegante. Durante il pranzo, ha gustato i piatti della tradizione locale: tagliatelle fatte a mano, gnocchetti ai funghi, arrosti misti e torcolo con Vinsanto, preparati secondo l’usanza familiare.

Il legame tra Monica Bellucci e il Castello di Sorci è profondo e costante nel tempo, testimoniato anche dalla vicinanza affettiva con la famiglia Barelli. Lo scorso anno, l’attrice aveva inviato un video messaggio da Los Angeles per ringraziare Città di Castello e i tartufai in occasione del salone dedicato al Bianco Pregiato. Anche in questa occasione, il ritorno tra le mura amiche ha sottolineato l’attaccamento autentico ai luoghi d’origine.