Mirko Ceci si ricandida a sindaco di Pietralunga

“Dopo una meditata e approfondita riflessione, necessaria a verificare la sostenibilità familiare e professionale da una parte, e le condizioni politiche dall’altra, ufficialmente comunico la scelta di ricandidarmi a Sindaco del Comune di Pietralunga”. A comunicare questo è l’attuale sindaco Mirko Ceci.

“Quando si effettua una scelta – aggiunge -, si cambia il futuro, questo il motivo della riflessione: questa scelta non incide solo sul mio futuro, ma ha anche implicazioni familiari e professionali. Tuttavia il sostegno politico ricevuto nelle ultime ore dai Socialisti per Pietralunga e Democratici per Pietralunga, oltre a quello di Azione, ed inoltre le numerose telefonate di sostegno da parte dei cittadini pietralunghesi, hanno determinato la mia non semplice decisione.

La mia è una candidatura aperta ad abbracciare tutti coloro che vorranno apportare un contributo, un idea al futuro del nostro splendido borgo; è una candidatura per governare e progettare, assieme alla squadra che andremo a costituire, per assicurare equilibrio e stabilità politico istituzionale, e portare a conclusione il lavoro (a mio avviso buono) effettuato dalla presente esperienza amministrativa, con l’ambizione di migliorarsi ed innalzare l’asticella degli obbiettivi da raggiungere nell’esclusivo interesse della comunità locale.

Da oggi inizierà un confronto serrato con ogni singolo cittadino in vista delle prossime elezioni amministrative, ad iniziare dal loro ascolto. Come diceva un famoso Sindaco della Capitale: il Sindaco è il lavoro più bello che ci sia . credo che per chi ha passione civile rappresenti la condizione ideale. Ti permette di essere in costante rapporto con la tua comunità, ne condividi ansie, certezze, speranze , scelte, problemi e poi soprattutto poi risolverli”.