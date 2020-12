Minaccia di darsi fuoco, fermato dalla Polizia di Stato

Nei giorni scorsi personale del Commissariato di Polizia di Stato di Città di Castello è intervenuto nel Comune di Umbertide per la segnalazione di un uomo in stato di agitazione che minacciava di darsi fuoco in quanto non riusciva ad avere un contatto con la sua ex.

I poliziotti che conoscevano già l’uomo lo rintracciavano mentre brandiva in mano una tanica di benzina e un accendino, minacciando di usarla sulla propria persona. Gli operatori, quindi, iniziavano un serrato dialogo con l’uomo per cercare di tranquillizzarlo e indurlo a desistere. Nel frattempo giungeva sul posto altro personale del Commissariato per dare ausilio all’attività di contenimento e allo stesso tempo di persuasione.

Grazie alla freddezza e alle capacità di mediazione dei poliziotti si raggiungeva l’obiettivo: l’uomo dopo aver consegnato il materiale infiammabile veniva posto in sicurezza e trasportato presso l’Ospedale di Perugia per una valutazione psichiatrica.