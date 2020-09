Minaccia con coltello donna e clienti attività commerciale a Umbertide

Gli agenti del Commissariato di Città di Castello sono intervenuti in un esercizio commerciale di Umbertide nel quale era in corso una lite per futili motivi fra un uomo di 37 anni ed una donna 24enne. L’uomo minacciava la ragazza e i clienti con un coltello a serramanico. Gli agenti sono riusciti a disarmarlo rapidamente garantendo l’incolumità dei presenti procedendo al successivo sequestro della lama.

L’uomo, sul quale pendono precedenti di polizia per reati inerenti la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti, è stato identificato e deferito all’Autorità Giudiziaria per i reati di minaccia aggravata e porto di oggetti atti ad offendere. Inoltre il soggetto è stato sanzionato anche per la violazione delle norme COVID-19 in quanto non indossava i prescritti dispositivi di protezione.