Mercato della Terra in piena sicurezza, sabato 14 novembre in piazza Matteotti

Sabato 14 novembre il “Mercato della Terra” di Umbertide, ospita il Sedano Nero di Trevi. Lungo anche un metro, dalle coste verde scuro, è unico per essere completamente privo di fili ed ha come caratteristica un forte profumo. Sarà un’ occasione per conoscere uno dei dei Presidi Slow Food più rappresentativi della nostra Umbria.

Il Mercato della Terra è un progetto internazionale di Slow Food. Sostiene l’economia locale dando spazio ai piccoli produttori e artigiani del cibo che custodiscono la cultura e le sapienze manuali delle filiere produttive locali. Quest’anno ha compiuto i suoi primi dieci anni di attività e dopo il lockdown nel mese di maggio è tornato ad animare in piena sicurezza con le sue particolarità a km zero il centro cittadino ogni sabato mattina.

“L’Amministrazione è lieta di ospitare al Mercato della Terra una delle eccellenze agroalimentari dell’Umbria – dice la vicesindaco con delega al Commercio, Annalisa Mierla – Esprimo soddisfazione riguardo l’iniziativa dei produttori del Mercato e invito la cittadinanza, nel rispetto delle regole, a venire sabato in piazza Matteotti”.