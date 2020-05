Mercati in centro dalla prossima settimana a Città di Castello

Dichiarazione del sindaco Luciano Bacchetta: “Nelle ultime ore nessun nuovo positivo ed un guarito. I positivi sono complessivamente 16 e nel reparto Covid di Città di Castello non c’è nessun ricoverato. L’andamento è incoraggiante, soprattutto in vista di lunedì 18 maggio quando ad esempio non sarà più necessario avere con sé l’autocertificazione per spostarsi dentro la Regione ma solo dalla Regione di residenza ad un’altra. Lunedì è attesa anche la riapertura di ristoranti, bar, commercianti e parrucchieri e abbiamo intenzione di riportare il mercato in centro. Le farmacie comunali hanno donato 3600 mascherine al nostro COC, saranno redistribuite tra chi ne ha più bisogno.

Le forze dell’ordine stanno facendo un lavoro improbo per far rispettare ai cittadini le norme a tutela della salute. Aiutiamole in questo compito che è a vantaggio di tutti noi. La prossima settimana riapriranno anche le scale mobili e anche questo altro servizio tornerà a disposizione. Infine un appello agli adolescenti: mi arrivano continue segnalazioni di assembramenti nei parchi.

So benissimo quanto hanno sofferto la quarantena ma devono rispettare le disposizioni. Mi rivolgo anche ai genitori altrimenti devo chiudere i parchi: a Campobasso è stato sufficiente un episodio per innescare il contagio. Usate mascherine e distanziamento. Questa è la legge e va fatta rispettare”.